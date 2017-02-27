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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9382938393849385
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:34

  flysoulfly написав:
  sundaytvgood написав:про пирамиду ОВГЗ не забываем.
"пірамідаОВГЗ" :twisted:
ага,
давай ще й про "внєшнєє управлєніє", "соросят"

Ну да. Расслабили булки? Романтика и пачка сигарет.
helter
 
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