Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..........25.03.2022.......28.03.2022 дата розрахунку.........24.03.2022........25.03.2022 Євро............................32,1233.............32,1936...+0.22% Долар США.................29,2549.............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1005 (вчера 1.0980).
V2 https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...