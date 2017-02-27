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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9382938393849385
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кому гривна ляжки жжёт prodigy давал ссылку на депо в укргазе, можно внести-купить баксы за гришу па 29.55 на 3-6месяцев.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:09

  чик написав:кому гривна ляжки жжёт prodigy давал ссылку на депо в укргазе, можно внести-купить баксы за гришу па 29.55 на 3-6месяцев.

Чи можна продублювати це посилання?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:13

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..........25.03.2022.......28.03.2022
дата розрахунку.........24.03.2022........25.03.2022
Євро............................32,1233.............32,1936...+0.22%
Долар США.................29,2549.............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1005 (вчера 1.0980).

Индекс доллара DXY в 15-00 98.68 (вчера 98.85).
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:46

V2
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:24

  sundaytvgood написав:про пирамиду ОВГЗ не забываем. Когда станет тихо и только откроется рынок, все мигом побегут по любому курсу, даже по 200

Рисков и без овгз - выше крыши, зачем вы себя и других ими пугаете? Нравится пугать или нравится бояться)?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:58

  чик написав:V2
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...

За*драли лжывыми вбросами.В Украине ЗАПРЕЩЕНА продажа банкам валюты физ.ос в любых способах (кроме 3-х исключений). А эта ссылка еще довоенное предложения банка (по своей структуре шалтай-болтай служащиее не спешат править информацию).
2014royal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:04

  гуляйполе написав:Сьогодні в спальному районі Запоріжжя,обмінка довго не працювала, відкрилася, світить доллар 30/35

вечер в спальном районе Запорожья
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:13

  V2 написав:
  чик написав:кому гривна ляжки жжёт prodigy давал ссылку на депо в укргазе, можно внести-купить баксы за гришу па 29.55 на 3-6месяцев.

Чи можна продублювати це посилання?


я еще на прошлой недели о этом написал, чик воспользовался инфой
что продублировать? читайте мой пост
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:15

  2014royal написав:
  чик написав:V2
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...

За*драли лжывыми вбросами.В Украине ЗАПРЕЩЕНА продажа банкам валюты физ.ос в любых способах (кроме 3-х исключений). А эта ссылка еще довоенное предложения банка (по своей структуре шалтай-болтай служащиее не спешат править информацию).


сходи в отделение банка и проверь,

или туда куда послали русский корабль
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  #<1 ... 9382938393849385
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