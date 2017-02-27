чик написав:V2 https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...
Яким чудом вони проведуть продаж валюти) Адже вноситься грн, а в системі обміну треба провести прлдаж валюти, хоч і без фізичної видачі...
чик написав:V2 https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...
Яким чудом вони проведуть продаж валюти) Адже вноситься грн, а в системі обміну треба провести прлдаж валюти, хоч і без фізичної видачі...
Они могут провести продажу $ в будущем, когда депо будет закрываться