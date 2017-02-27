чик написав:V2 https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...
Яким чудом вони проведуть продаж валюти) Адже вноситься грн, а в системі обміну треба провести прлдаж валюти, хоч і без фізичної видачі...
чик написав:V2 https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...
Яким чудом вони проведуть продаж валюти) Адже вноситься грн, а в системі обміну треба провести прлдаж валюти, хоч і без фізичної видачі...
Они могут провести продажу $ в будущем, когда депо будет закрываться
чик написав:V2 https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...
За*драли лжывыми вбросами.В Украине ЗАПРЕЩЕНА продажа банкам валюты физ.ос в любых способах (кроме 3-х исключений). А эта ссылка еще довоенное предложения банка (по своей структуре шалтай-болтай служащиее не спешат править информацию).
сходи в отделение банка и проверь,
или туда куда послали русский корабль
"Уважаимейший" я понимаю что уровень патриотизма в некоторых *** просто зашкаливает,но уровень быдло-патриотизма,это уже нечто! Я с ВАМИ не знаком,по 50 не употреблял, в одной канаве не валялся, и по этому буду на ВЫ! Выразил СВОЕ мнение по поводу конвертации гривны в укргазбанке согласно постановления НБУ о проведении валютных операций во время военного положения... Но,дабы не быть голословным,в понедельник,специально схожу в отделение укргазбанка с вопросом про эко-депозит: гривна-доллар,3-6 месяцев . P.S.Отпишусь здесь по результату (думаю будет интерестно для всех). Засим, мое вам..., до понедельника.
2014royal написав: За*драли лжывыми вбросами.В Украине ЗАПРЕЩЕНА продажа банкам валюты физ.ос в любых способах (кроме 3-х исключений). А эта ссылка еще довоенное предложения банка (по своей структуре шалтай-болтай служащиее не спешат править информацию).
сходи в отделение банка и проверь,
или туда куда послали русский корабль
"Уважаимейший" я понимаю что уровень патриотизма в некоторых *** просто зашкаливает,но уровень быдло-патриотизма,это уже нечто! Я с ВАМИ не знаком,по 50 не употреблял, в одной канаве не валялся, и по этому буду на ВЫ! Выразил СВОЕ мнение по поводу конвертации гривны в укргазбанке согласно постановления НБУ о проведении валютных операций во время военного положения... Но,дабы не быть голословным,в понедельник,специально схожу в отделение укргазбанка с вопросом про эко-депозит: гривна-доллар,3-6 месяцев . P.S.Отпишусь здесь по результату (думаю будет интерестно для всех). Засим, мое вам..., до понедельника.
подтверждаю, что некоторые банки продают валюту на депозит. Но это может быть не каждый день и не во всех отделениях. Вероятность забрать валюту по окнчании депозита наличкой в данный момент невелика ввиду отсутствия подкреплений из центральных киевских отделений