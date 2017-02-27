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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9383938493859386
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:34

  чик написав:V2
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...

Яким чудом вони проведуть продаж валюти) Адже вноситься грн, а в системі обміну треба провести прлдаж валюти, хоч і без фізичної видачі...
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:13

  twin написав:
  чик написав:V2
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...

Яким чудом вони проведуть продаж валюти) Адже вноситься грн, а в системі обміну треба провести прлдаж валюти, хоч і без фізичної видачі...

Они могут провести продажу $ в будущем, когда депо будет закрываться
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:14

  prodigy написав:
  2014royal написав:
  чик написав:V2
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...

За*драли лжывыми вбросами.В Украине ЗАПРЕЩЕНА продажа банкам валюты физ.ос в любых способах (кроме 3-х исключений). А эта ссылка еще довоенное предложения банка (по своей структуре шалтай-болтай служащиее не спешат править информацию).


сходи в отделение банка и проверь,

или туда куда послали русский корабль

"Уважаимейший" я понимаю что уровень патриотизма в некоторых *** просто зашкаливает,но уровень быдло-патриотизма,это уже нечто!
Я с ВАМИ не знаком,по 50 не употреблял, в одной канаве не валялся, и по этому буду на ВЫ!
Выразил СВОЕ мнение по поводу конвертации гривны в укргазбанке согласно постановления НБУ о проведении валютных операций во время военного положения...
Но,дабы не быть голословным,в понедельник,специально схожу в отделение укргазбанка с вопросом про эко-депозит: гривна-доллар,3-6 месяцев .
P.S.Отпишусь здесь по результату (думаю будет интерестно для всех).
Засим, мое вам..., до понедельника.
2014royal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:26

2014royal
  2014royal написав:За*драли лжывыми вбросами.

вы ж сами начали хамить, после моего сообщения написанного уже постфактум открытия таких депо...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:48

  2014royal написав:
  prodigy написав:
  2014royal написав:
За*драли лжывыми вбросами.В Украине ЗАПРЕЩЕНА продажа банкам валюты физ.ос в любых способах (кроме 3-х исключений). А эта ссылка еще довоенное предложения банка (по своей структуре шалтай-болтай служащиее не спешат править информацию).


сходи в отделение банка и проверь,

или туда куда послали русский корабль

"Уважаимейший" я понимаю что уровень патриотизма в некоторых *** просто зашкаливает,но уровень быдло-патриотизма,это уже нечто!
Я с ВАМИ не знаком,по 50 не употреблял, в одной канаве не валялся, и по этому буду на ВЫ!
Выразил СВОЕ мнение по поводу конвертации гривны в укргазбанке согласно постановления НБУ о проведении валютных операций во время военного положения...
Но,дабы не быть голословным,в понедельник,специально схожу в отделение укргазбанка с вопросом про эко-депозит: гривна-доллар,3-6 месяцев .
P.S.Отпишусь здесь по результату (думаю будет интерестно для всех).
Засим, мое вам..., до понедельника.

подтверждаю, что некоторые банки продают валюту на депозит.
Но это может быть не каждый день и не во всех отделениях.
Вероятность забрать валюту по окнчании депозита наличкой в данный момент невелика ввиду отсутствия подкреплений из центральных киевских отделений
citramon
 
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