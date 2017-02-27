Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:33

В свою очередь могу подтвердить что в последнюю неделю ежедневно наблюдаю очередь из 25-30 человек в отделение Укргазбанка, которое находится недалеко. Само отделение малюсенькое - переоборудовано из хрущевской трёшки на первом этаже поэтому все люди стоят на улице. В отделение очередей не было никогда а тут такой аншлаг. Других разумных объяснений как желание людей

срочно конвертанутся лично я для себя не нахожу. Но выяснять зачем стоят не стал.

Что касается прозвучавшего тут предположения что проданную валюту якобы банк сможет провести когда-то потом - могу сказать что банки так не работают - у них каждый день идёт приход гривневого нала в кассе, у них каждый день растут обязательства в валюте. В такой ситуации банк не может отсрочить проведение продажи валюты "на потом". Он явно продает валюту за счёт валютной позиции. Но почему на это закрывает глаза регулятор - не понятно.