V2 https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...
В Украине ЗАПРЕЩЕНА продажа банкам валюты физ.ос в любых способах (кроме 3-х исключений). А эта ссылка еще довоенное предложения банка (по своей структуре шалтай-болтай служащиее не спешат править информацию).
чик написав:V2 https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...
Яким чудом вони проведуть продаж валюти) Адже вноситься грн, а в системі обміну треба провести прлдаж валюти, хоч і без фізичної видачі...
чик написав:V2 https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...
Яким чудом вони проведуть продаж валюти) Адже вноситься грн, а в системі обміну треба провести прлдаж валюти, хоч і без фізичної видачі...
Они могут провести продажу $ в будущем, когда депо будет закрываться
подтверждаю, что некоторые банки продают валюту на депозит. Но это может быть не каждый день и не во всех отделениях. Вероятность забрать валюту по окнчании депозита наличкой в данный момент невелика ввиду отсутствия подкреплений из центральных киевских отделений
В свою очередь могу подтвердить что в последнюю неделю ежедневно наблюдаю очередь из 25-30 человек в отделение Укргазбанка, которое находится недалеко. Само отделение малюсенькое - переоборудовано из хрущевской трёшки на первом этаже поэтому все люди стоят на улице. В отделение очередей не было никогда а тут такой аншлаг. Других разумных объяснений как желание людей срочно конвертанутся лично я для себя не нахожу. Но выяснять зачем стоят не стал. Что касается прозвучавшего тут предположения что проданную валюту якобы банк сможет провести когда-то потом - могу сказать что банки так не работают - у них каждый день идёт приход гривневого нала в кассе, у них каждый день растут обязательства в валюте. В такой ситуации банк не может отсрочить проведение продажи валюты "на потом". Он явно продает валюту за счёт валютной позиции. Но почему на это закрывает глаза регулятор - не понятно.