RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9383938493859386>
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 16:46

V2
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6810
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5814 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:58

В Украине ЗАПРЕЩЕНА продажа банкам валюты физ.ос в любых способах (кроме 3-х исключений). А эта ссылка еще довоенное предложения банка (по своей структуре шалтай-болтай служащиее не спешат править информацию).
2014royal
 
Повідомлень: 26
З нами з: 13.06.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:04

  гуляйполе написав:Сьогодні в спальному районі Запоріжжя,обмінка довго не працювала, відкрилася, світить доллар 30/35

вечер в спальном районе Запорожья
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 20.11.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:13

  V2 написав:
  чик написав:кому гривна ляжки жжёт prodigy давал ссылку на депо в укргазе, можно внести-купить баксы за гришу па 29.55 на 3-6месяцев.

Чи можна продублювати це посилання?


я еще на прошлой недели о этом написал, чик воспользовался инфой
что продублировать? читайте мой пост
prodigy
 
Повідомлень: 7571
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2990 раз.
Подякували: 2904 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:15

2014royal

сходи в отделение банка и проверь,
prodigy
 
Повідомлень: 7571
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2990 раз.
Подякували: 2904 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:10

Зображення
загрузить бесплатно
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:34

  чик написав:V2
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...

Яким чудом вони проведуть продаж валюти) Адже вноситься грн, а в системі обміну треба провести прлдаж валюти, хоч і без фізичної видачі...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3374
З нами з: 19.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:13

  twin написав:
  чик написав:V2
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ идёте в кассу банка и открываете эко.дол.депо внеся гривну па 29.55, грят можно онлайн с карты через экоприложуху, но она у них глючит. сразу вносите нужную сумму, бо пополнять не дали и пришлось открывать на другой день ешо одно...

Яким чудом вони проведуть продаж валюти) Адже вноситься грн, а в системі обміну треба провести прлдаж валюти, хоч і без фізичної видачі...

Они могут провести продажу $ в будущем, когда депо будет закрываться
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 14.04.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:48

подтверждаю, что некоторые банки продают валюту на депозит.
Но это может быть не каждый день и не во всех отделениях.
Вероятность забрать валюту по окнчании депозита наличкой в данный момент невелика ввиду отсутствия подкреплений из центральных киевских отделений
citramon
 
Повідомлень: 544
З нами з: 30.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:33

В свою очередь могу подтвердить что в последнюю неделю ежедневно наблюдаю очередь из 25-30 человек в отделение Укргазбанка, которое находится недалеко. Само отделение малюсенькое - переоборудовано из хрущевской трёшки на первом этаже поэтому все люди стоят на улице. В отделение очередей не было никогда а тут такой аншлаг. Других разумных объяснений как желание людей
срочно конвертанутся лично я для себя не нахожу. Но выяснять зачем стоят не стал.
Что касается прозвучавшего тут предположения что проданную валюту якобы банк сможет провести когда-то потом - могу сказать что банки так не работают - у них каждый день идёт приход гривневого нала в кассе, у них каждый день растут обязательства в валюте. В такой ситуации банк не может отсрочить проведение продажи валюты "на потом". Он явно продает валюту за счёт валютной позиции. Но почему на это закрывает глаза регулятор - не понятно.
WallNutPen
 
Повідомлень: 133
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9383938493859386>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3032, 3033, 3034
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30336 25042765
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 22:58
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 146, 147, 148
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1476 7207890
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 09:47
vitaliian
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22053459
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.