А разве снятие за рубежом валюты с гривневой карты не носит в себе характер "продажи валюты" (каким-то отдельным типом проводки) ?
Так же и здесь (в укргазмясе), подобное, наверное.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А разве снятие за рубежом валюты с гривневой карты не носит в себе характер "продажи валюты" (каким-то отдельным типом проводки) ?
Так же и здесь (в укргазмясе), подобное, наверное.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:52
Нет. Там торговая операция или снятие нала но никак не валютообмен. Их итогом становится уменьшение остатка на карточном счете клиента и уменьшение остатка на счёте банка в Визе или Мастере. В случае с депо в банке не уменьшаются активы и обязательства, а наоборот увеличивается остаток денег в кассе в гривне и увеличивается долг банка в валюте по депо
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:02
В одной из постанов НБУ было послабление в виде разрешения на какие-то то ли форварды, то ли фьючерсы (не запомнил) на валюту. Может оно так оформляется?
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:38
Генеральний директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко :
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