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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9383938493859386
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А разве снятие за рубежом валюты с гривневой карты не носит в себе характер "продажи валюты" (каким-то отдельным типом проводки) ?
Так же и здесь (в укргазмясе), подобное, наверное. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:52

  Alex2007 написав:А разве снятие за рубежом валюты с гривневой карты не носит в себе характер "продажи валюты" (каким-то отдельным типом проводки) ?
Так же и здесь (в укргазмясе), наверное. :roll:

Нет. Там торговая операция или снятие нала но никак не валютообмен. Их итогом становится уменьшение остатка на карточном счете клиента и уменьшение остатка на счёте банка в Визе или Мастере. В случае с депо в банке не уменьшаются активы и обязательства, а наоборот увеличивается остаток денег в кассе в гривне и увеличивается долг банка в валюте по депо
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:02

В одной из постанов НБУ было послабление в виде разрешения на какие-то то ли форварды, то ли фьючерсы (не запомнил) на валюту. Может оно так оформляется?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:38

Генеральний директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко :

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  #<1 ... 9383938493859386
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