А разве снятие за рубежом валюты с гривневой карты не носит в себе характер "продажи валюты" (каким-то отдельным типом проводки) ?
Так же и здесь (в укргазмясе), подобное, наверное.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А разве снятие за рубежом валюты с гривневой карты не носит в себе характер "продажи валюты" (каким-то отдельным типом проводки) ?
Так же и здесь (в укргазмясе), подобное, наверное.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:52
Нет. Там торговая операция или снятие нала но никак не валютообмен. Их итогом становится уменьшение остатка на карточном счете клиента и уменьшение остатка на счёте банка в Визе или Мастере. В случае с депо в банке не уменьшаются активы и обязательства, а наоборот увеличивается остаток денег в кассе в гривне и увеличивается долг банка в валюте по депо
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:02
В одной из постанов НБУ было послабление в виде разрешения на какие-то то ли форварды, то ли фьючерсы (не запомнил) на валюту. Может оно так оформляется?
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:38
Генеральний директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко :
Додано: Суб 26 бер, 2022 07:40
Из-за ведения в Украине военных действий логистический оператор «Новая почта» столкнулся с финансовыми проблемами. У компании отсутствуют средства для финансирования критических расходов. В частности, «Новая почта» испытывает сложности с выплатой зарплат персоналу. Об этом говорится в письме руководства компании на имя сотрудников.
Подробности
22 марта топ-менеджмент логистического оператора предложил 250 сотрудникам IT-департамента уйти в отпуск за свой счет в период 01.03-15.03. Многим сотрудникам срок окончания неоплачиваемого отпуска назван не был. В периоды 16.03-18.03 и 21.03-23.03 работникам «Новой почты» было предложено отправиться в оплачиваемый отпуск. У компании нет денег на выплату сотрудникам заработных плат.
Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka. Спустя две недели после начала в Украине активных боевых действий компания распустила IT-отдел из-за отсутствия средств на выплату зарплат программистам. Штат IT-отдела Rozetka составлял 560 чел.
Додано: Суб 26 бер, 2022 08:15
оформляйте сразу год-полтора, точно заберете
к тому же деньги будут в сохранности в случае шмона
пс. абсолютно серьезно, без стеба
Додано: Суб 26 бер, 2022 08:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 26 бер, 2022 08:31
справятся, надо оптимизировать расходы исходя из ситуации (в 10-15 раз упало количество посылок, значит надо оставить в малых населенных пунктах по 2 отделения-одно грузовое, и 1 до 30кг ) у нас из 7 отделений оставили 2
сотрудников сократить, или предложить другую работу (отделения НП росли как грибы, а ничего что банки за 2015-2021 сократили несколько тысяч отделений по стране)
было в городе по одному отделению Укрэксимбанка/Альянс/Аккорда(и еще парочку) -уже закрылись (говорят до окончания войны)
так что насчет Розетки и НП не переживаю ,
кстати сроки доставки из Киева -в Одессу значительно выросли
Додано: Суб 26 бер, 2022 09:10
В Бердянске, который находится во временной оккупации российскими военными, с понедельника, 28 марта, прекращают деятельность несколько банковских учреждений. Об этом информировала пресс-служба Бердянского городского совета, сообщает Укринформ.
"В городе по различным причинам заканчивают свою работу ряд банковских учреждений: Альфабанк, Ощадбанк, Аваль. По имеющейся на сегодня информации, с понедельника эти учреждения работать не будут", - говорится в Телеграм-посте.
Также сообщается, что пока ещё остаются работать: Приватбанк (суббота и воскресенье выходной), А - банк, ТАС банк, Укргазбанк.
тоже касается и Херсона...
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