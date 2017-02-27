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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9383938493859386
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А разве снятие за рубежом валюты с гривневой карты не носит в себе характер "продажи валюты" (каким-то отдельным типом проводки) ?
Так же и здесь (в укргазмясе), подобное, наверное. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:52

  Alex2007 написав:А разве снятие за рубежом валюты с гривневой карты не носит в себе характер "продажи валюты" (каким-то отдельным типом проводки) ?
Так же и здесь (в укргазмясе), наверное. :roll:

Нет. Там торговая операция или снятие нала но никак не валютообмен. Их итогом становится уменьшение остатка на карточном счете клиента и уменьшение остатка на счёте банка в Визе или Мастере. В случае с депо в банке не уменьшаются активы и обязательства, а наоборот увеличивается остаток денег в кассе в гривне и увеличивается долг банка в валюте по депо
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:02

В одной из постанов НБУ было послабление в виде разрешения на какие-то то ли форварды, то ли фьючерсы (не запомнил) на валюту. Может оно так оформляется?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:38

Генеральний директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко :

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 07:40

Из-за ведения в Украине военных действий логистический оператор «Новая почта» столкнулся с финансовыми проблемами. У компании отсутствуют средства для финансирования критических расходов. В частности, «Новая почта» испытывает сложности с выплатой зарплат персоналу. Об этом говорится в письме руководства компании на имя сотрудников.

Подробности
22 марта топ-менеджмент логистического оператора предложил 250 сотрудникам IT-департамента уйти в отпуск за свой счет в период 01.03-15.03. Многим сотрудникам срок окончания неоплачиваемого отпуска назван не был. В периоды 16.03-18.03 и 21.03-23.03 работникам «Новой почты» было предложено отправиться в оплачиваемый отпуск. У компании нет денег на выплату сотрудникам заработных плат.

Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka. Спустя две недели после начала в Украине активных боевых действий компания распустила IT-отдел из-за отсутствия средств на выплату зарплат программистам. Штат IT-отдела Rozetka составлял 560 чел.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 08:15

  citramon написав:подтверждаю, что некоторые банки продают валюту на депозит.
Но это может быть не каждый день и не во всех отделениях.
Вероятность забрать валюту по окнчании депозита наличкой в данный момент невелика ввиду отсутствия подкреплений из центральных киевских отделений


оформляйте сразу год-полтора, точно заберете
к тому же деньги будут в сохранности в случае шмона

пс. абсолютно серьезно, без стеба
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 08:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  WallNutPen написав:Но почему на это закрывает глаза регулятор - не понятно.


потому что регулятор разрешил продажу валюты под депозит, сроком не менее 3 месяца
если и потом будут сложности в выдачи наличной валюты, то клиенту предложат пролонгацию...советую сразу на 12 мес депозит
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 08:31

  vitaliian написав:Из-за ведения в Украине военных действий логистический оператор «Новая почта» столкнулся с финансовыми проблемами. У компании отсутствуют средства для финансирования критических расходов. В частности, «Новая почта» испытывает сложности с выплатой зарплат персоналу. Об этом говорится в письме руководства компании на имя сотрудников.

Подробности
22 марта топ-менеджмент логистического оператора предложил 250 сотрудникам IT-департамента уйти в отпуск за свой счет в период 01.03-15.03. Многим сотрудникам срок окончания неоплачиваемого отпуска назван не был. В периоды 16.03-18.03 и 21.03-23.03 работникам «Новой почты» было предложено отправиться в оплачиваемый отпуск. У компании нет денег на выплату сотрудникам заработных плат.

Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka. Спустя две недели после начала в Украине активных боевых действий компания распустила IT-отдел из-за отсутствия средств на выплату зарплат программистам. Штат IT-отдела Rozetka составлял 560 чел.


справятся, надо оптимизировать расходы исходя из ситуации (в 10-15 раз упало количество посылок, значит надо оставить в малых населенных пунктах по 2 отделения-одно грузовое, и 1 до 30кг ) у нас из 7 отделений оставили 2

сотрудников сократить, или предложить другую работу (отделения НП росли как грибы, а ничего что банки за 2015-2021 сократили несколько тысяч отделений по стране)
было в городе по одному отделению Укрэксимбанка/Альянс/Аккорда(и еще парочку) -уже закрылись (говорят до окончания войны)

так что насчет Розетки и НП не переживаю ,
кстати сроки доставки из Киева -в Одессу значительно выросли
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 09:10

В Бердянске, который находится во временной оккупации российскими военными, с понедельника, 28 марта, прекращают деятельность несколько банковских учреждений.﻿ Об этом информировала пресс-служба Бердянского городского совета, сообщает Укринформ.
"В городе по различным причинам заканчивают свою работу ряд банковских учреждений: Альфабанк, Ощадбанк, Аваль. По имеющейся на сегодня информации, с понедельника эти учреждения работать не будут", - говорится в Телеграм﻿-посте.
Также сообщается, что пока ещё остаются работать: Приватбанк (суббота и воскресенье выходной), А - банк, ТАС банк, Укргазбанк.

тоже касается и Херсона...
edvardd
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