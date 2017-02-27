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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9384938593869387
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd написав:...

тоже касается и Херсона...
та мабуть і Мелітополя
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 10:40

  vitaliian написав:Из-за ведения в Украине военных действий логистический оператор «Новая почта» столкнулся с финансовыми проблемами. У компании отсутствуют средства для финансирования критических расходов. В частности, «Новая почта» испытывает сложности с выплатой зарплат персоналу. Об этом говорится в письме руководства компании на имя сотрудников.

Подробности
22 марта топ-менеджмент логистического оператора предложил 250 сотрудникам IT-департамента уйти в отпуск за свой счет в период 01.03-15.03. Многим сотрудникам срок окончания неоплачиваемого отпуска назван не был. В периоды 16.03-18.03 и 21.03-23.03 работникам «Новой почты» было предложено отправиться в оплачиваемый отпуск. У компании нет денег на выплату сотрудникам заработных плат.

Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka. Спустя две недели после начала в Украине активных боевых действий компания распустила IT-отдел из-за отсутствия средств на выплату зарплат программистам. Штат IT-отдела Rozetka составлял 560 чел.

Есть такое.Новапей почти все работа и оплата 1неделя в месяц.Большинство удаленно как и раньше
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 10:51

  prodigy написав:
  WallNutPen написав:Но почему на это закрывает глаза регулятор - не понятно.


потому что регулятор разрешил продажу валюты под депозит, сроком не менее 3 месяца
если и потом будут сложности в выдачи наличной валюты, то клиенту предложат пролонгацию...советую сразу на 12 мес депозит

Есть где то ссылка на такое разрешение регулятора? И как то странно выглядит если регулятор разрешил то почему из всех украинских банков такие вклады привлекает только Укргаз и то из под полы. Если это разрешено официально реклама была бы по крайней мере в интернете. А ее нет
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 10:53

WallNutPen
реклама была бы


возможно, кому надо тот знает, кому не надо - тому и не надо? Без лишнего шума и пыли. А то если появится много желающих (даже если оно им и не нужно), то отрубят.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:02

  Alex2007 написав:WallNutPen
реклама была бы


возможно, кому надо тот знает, кому не надо - тому и не надо? Без лишнего шума и пыли. А то если появится много желающих (даже если оно им и не нужно), то отрубят.

Понимаете банки работают как бы немножко по другому чем через сарафанное радио. К примеру тот же фгвфл не возмещает вклады привлеченные не на общих условиях. Поэтому у меня к вкладам в укргазе большие вопросы. Но подожду может Продиджи выложит ссылку на разрешение НБУ проводить такие операции. Тогда вопросы отпадут
WallNutPen
 
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