|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 бер, 2022 10:19
edvardd написав:...
тоже касается и Херсона...
та мабуть і Мелітополя
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 526
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 10:40
vitaliian написав:
Из-за ведения в Украине военных действий логистический оператор «Новая почта» столкнулся с финансовыми проблемами. У компании отсутствуют средства для финансирования критических расходов. В частности, «Новая почта» испытывает сложности с выплатой зарплат персоналу. Об этом говорится в письме руководства компании на имя сотрудников.
Подробности
22 марта топ-менеджмент логистического оператора предложил 250 сотрудникам IT-департамента уйти в отпуск за свой счет в период 01.03-15.03. Многим сотрудникам срок окончания неоплачиваемого отпуска назван не был. В периоды 16.03-18.03 и 21.03-23.03 работникам «Новой почты» было предложено отправиться в оплачиваемый отпуск. У компании нет денег на выплату сотрудникам заработных плат.
Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka. Спустя две недели после начала в Украине активных боевых действий компания распустила IT-отдел из-за отсутствия средств на выплату зарплат программистам. Штат IT-отдела Rozetka составлял 560 чел.
Есть такое.Новапей почти все работа и оплата 1неделя в месяц.Большинство удаленно как и раньше
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6647
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1297 раз.
- Подякували: 1335 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 10:51
prodigy написав: WallNutPen написав:
Но почему на это закрывает глаза регулятор - не понятно.
потому что регулятор разрешил продажу валюты под депозит, сроком не менее 3 месяца
если и потом будут сложности в выдачи наличной валюты, то клиенту предложат пролонгацию...советую сразу на 12 мес депозит
Есть где то ссылка на такое разрешение регулятора? И как то странно выглядит если регулятор разрешил то почему из всех украинских банков такие вклады привлекает только Укргаз и то из под полы. Если это разрешено официально реклама была бы по крайней мере в интернете. А ее нет
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 10:53
WallNutPen
реклама была бы
возможно, кому надо тот знает, кому не надо - тому и не надо? Без лишнего шума и пыли. А то если появится много желающих (даже если оно им и не нужно), то отрубят.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3372
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1681 раз.
- Подякували: 1534 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 26 бер, 2022 11:02
Alex2007 написав:WallNutPen
реклама была бы
возможно, кому надо тот знает, кому не надо - тому и не надо? Без лишнего шума и пыли. А то если появится много желающих (даже если оно им и не нужно), то отрубят.
Понимаете банки работают как бы немножко по другому чем через сарафанное радио. К примеру тот же фгвфл не возмещает вклады привлеченные не на общих условиях. Поэтому у меня к вкладам в укргазе большие вопросы. Но подожду может Продиджи выложит ссылку на разрешение НБУ проводить такие операции. Тогда вопросы отпадут
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 11:24
Національний банк України на тижні з 21 по 25 березня знову більше продав валюти, ніж купив: доларів – на $352,7 млн, євро – на EUR241,7 млн, тоді як тижнем раніше "чистий" продаж становив $188,2 млн та EUR321,7 млн.
За інформацією НБУ на його сайті, за минулий тиждень він купив
усього $3,5 млн і EUR4,5 млн, водночас їх
продаж становив $356,15 млн і EUR246,23 млн.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13021
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 1147 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 26 бер, 2022 11:35
vitaliian написав:
оператор «Новая почта» столкнулся с финансовыми проблемами. У компании отсутствуют средства для финансирования критических расходов. В частности, «Новая почта» испытывает сложности с выплатой зарплат персоналу.
Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka.
"український Amazon"нна...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 11:41
prodigy написав: citramon написав:
подтверждаю, что некоторые банки продают валюту на депозит.
Но это может быть не каждый день и не во всех отделениях.
Вероятность забрать валюту по окнчании депозита наличкой в данный момент невелика ввиду отсутствия подкреплений из центральных киевских отделений
оформляйте сразу год-полтора, точно заберете
к тому же деньги будут в сохранности в случае шмона
пс. абсолютно серьезно, без стеба
Можно только позавидовать такой уверенности... у нас уже в супермаркетах нельзя получить наличную гривну на кассах, работающие банкоматы выдают не больше 1000 грн. с карты, причем снять можно только один раз в течение нескольких дней, какие на фиг депозиты.
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1851
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 11:57
antikkristall написав: prodigy написав: citramon написав:
подтверждаю, что некоторые банки продают валюту на депозит.
Но это может быть не каждый день и не во всех отделениях.
Вероятность забрать валюту по окнчании депозита наличкой в данный момент невелика ввиду отсутствия подкреплений из центральных киевских отделений
оформляйте сразу год-полтора, точно заберете
к тому же деньги будут в сохранности в случае шмона
пс. абсолютно серьезно, без стеба
Можно только позавидовать такой уверенности... у нас уже в супермаркетах нельзя получить наличную гривну на кассах, работающие банкоматы выдают не больше 1000 грн. с карты, причем снять можно только один раз в течение нескольких дней, какие на фиг депозиты.
у нас в Запорожье тоже нельзя в супермаркетах получить наличную гривну на кассах, больше 1000, иногда 500, выяснил, почему, оказывается за каждый чек, им идёт комиссия 20 грн, сцуки, вот и дробят, а в банкоматах сейчас деньги есть, очередей нет...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7046
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 1821 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 12:11
vitaliian написав:
Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka.
Мій ще довоєнний оплачений заказ розетка не виконала і не повернула гроші. В ельдорадо також ще до війни зробив оплачене замовлення, не виконали, після довгих церемоній вернули кошти, а ціни суттєво попіднімали.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4954
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 790 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30336
|25095907
|
|
|1476
|7259980
|
|
|7970
|22053576
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|