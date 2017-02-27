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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9385938693879388
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

просто в одессе на сегодня банкоматы в основном заправлены, приватовский выдаёт пока по полной и в кассах супермаркетов и аптеках можно получить 6т.гр. к чеку.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  WallNutPen написав:В свою очередь могу подтвердить что в последнюю неделю ежедневно наблюдаю очередь из 25-30 человек в отделение Укргазбанка, которое находится недалеко.

тоже маленькое отделение в соседнем доме на поскоте с населением 250т.чел. в отделении не больше 3х посетителей и такой депо кроме меня никто не открывал...
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