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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 бер, 2022 12:30
просто в одессе на сегодня банкоматы в основном заправлены, приватовский выдаёт пока по полной и в кассах супермаркетов и аптеках можно получить 6т.гр. к чеку.
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Додано: Суб 26 бер, 2022 12:43
WallNutPen написав:
В свою очередь могу подтвердить что в последнюю неделю ежедневно наблюдаю очередь из 25-30 человек в отделение Укргазбанка, которое находится недалеко.
тоже маленькое отделение в соседнем доме на поскоте с населением 250т.чел. в отделении не больше 3х посетителей и такой депо кроме меня никто не открывал...
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:09
Ой+ написав: vitaliian написав:
Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka.
Мій ще довоєнний оплачений заказ розетка не виконала і не повернула гроші. В ельдорадо також ще до війни зробив оплачене замовлення, не виконали, після довгих церемоній вернули кошти, а ціни суттєво попіднімали.
Замовлення на АЛІ, повинно було бути в середині березня, 10.03 було скасовано продавцем, гроші прийшли 12.03...по курсу 29.25
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Додано: Суб 26 бер, 2022 14:19
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Додано: Суб 26 бер, 2022 15:21
В Україні збудують тимчасове житло для переселенців
"Уряд готує нову програму підтримки для переселенців із районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання виділити землю швидко для будівництва тимчасового житла для тимчасово переміщених осіб", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що таке житло – тимчасове.
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Додано: Суб 26 бер, 2022 15:44
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Додано: Суб 26 бер, 2022 15:57
vitaliian
як побачиш кацапа, то плюнь йому в харю від мене
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Додано: Суб 26 бер, 2022 15:59
Якщо комусь цікаво. Київ, не центр:
долар 30.0 / 33.0
євро 34.0 / 38.0
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asteriks
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Додано: Суб 26 бер, 2022 16:24
prodigy написав: citramon написав:
подтверждаю, что некоторые банки продают валюту на депозит.
оформляйте сразу год-полтора
, точно заберете
Серьезно?
Когда не знаешь, что будет даже завтра, лучше оперировать годами - утвердительно.
Это совет именно для тех улиток, которых выращиваете?
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helter
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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