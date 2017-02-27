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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9386938793889389
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  WallNutPen написав:вклады привлеченные не на общих условиях


бред
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:44

  prodigy написав:
  WallNutPen написав:вклады привлеченные не на общих условиях


бред

Вырываете из контекста и наклеиваете ярлыки? ну-ну
Вы ссылку на разрешение НБУ привлекать таким образом вклады, о котором вы тут писали, дадите? Или это был только ваш "бред"?
Кроме того перед тем как класть такой вклад в банк стоит подумать еще и о том что договор такого вклада в условиях действующего запрета НБУ на продажу валюты физлицам легко может быть признан "нiкчемним". Установить вносилась ли реальная валюта при открытии вклада - очень легко. В банках ежедневная отчетность и факт поступления наличной валюты в кассу (или же продажи ее в счет валютной позиции) очень легко устанавливается. Так что открывая такой вклад, покупая при этом в банке валюту в условиях запрета НБУ на ее продажу, ИМХО такие "вкладчики" довольно сильно рискуют получить в лучшем случае гривну, которую изначально вносили.
Тоже скажете "бред"? ;)
WallNutPen
 
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