Додано: Суб 26 бер, 2022 19:44

prodigy написав: WallNutPen написав: вклады привлеченные не на общих условиях вклады привлеченные не на общих условиях



бред бред

Вырываете из контекста и наклеиваете ярлыки? ну-нуВы ссылку на разрешение НБУ привлекать таким образом вклады, о котором вы тут писали, дадите? Или это был только ваш "бред"?Кроме того перед тем как класть такой вклад в банк стоит подумать еще и о том что договор такого вклада в условиях действующего запрета НБУ на продажу валюты физлицам легко может быть признан "нiкчемним". Установить вносилась ли реальная валюта при открытии вклада - очень легко. В банках ежедневная отчетность и факт поступления наличной валюты в кассу (или же продажи ее в счет валютной позиции) очень легко устанавливается. Так что открывая такой вклад, покупая при этом в банке валюту в условиях запрета НБУ на ее продажу, ИМХО такие "вкладчики" довольно сильно рискуют получить в лучшем случае гривну, которую изначально вносили.Тоже скажете "бред"?