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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9387938893899390>
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  WallNutPen написав:вклады привлеченные не на общих условиях


бред
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:44

  prodigy написав:
  WallNutPen написав:вклады привлеченные не на общих условиях


бред

Вырываете из контекста и наклеиваете ярлыки? ну-ну
Вы ссылку на разрешение НБУ привлекать таким образом вклады, о котором вы тут писали, дадите? Или это был только ваш "бред"?
Кроме того перед тем как класть такой вклад в банк стоит подумать еще и о том что договор такого вклада в условиях действующего запрета НБУ на продажу валюты физлицам легко может быть признан "нiкчемним". Установить вносилась ли реальная валюта при открытии вклада - очень легко. В банках ежедневная отчетность и факт поступления наличной валюты в кассу (или же продажи ее в счет валютной позиции) очень легко устанавливается. Так что открывая такой вклад, покупая при этом в банке валюту в условиях запрета НБУ на ее продажу, ИМХО такие "вкладчики" довольно сильно рискуют получить в лучшем случае гривну, которую изначально вносили.
Тоже скажете "бред"? ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Реально любая покупка валюты,желательно в живых зеленых принесет вам в конечном итоге,только прибыль и спокойствие.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:42

  WallNutPen написав:
  prodigy написав:бред

Вырываете из контекста и наклеиваете ярлыки? ну-ну
Вы ссылку на разрешение НБУ привлекать таким образом вклады, о котором вы тут писали, дадите? Или это был только ваш "бред"?
Тоже скажете "бред"? ;)

Бред - это когда нет понимания, что такое индивидуальные условия банковского вклада, да еще в текущих условиях. А если есть понимание - то это по сути финансовый цинизм.
Для осмысления происходящего достаточно обратится к публичному предложению банка на оф.сайте.
helter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:10

  osya1964 написав:Реально любая покупка валюты,желательно в живых зеленых принесет вам в конечном итоге,только прибыль и спокойствие.

ага, Теоретик, - особливо мешканцям населених пунктів, де рашисти зараз проводять обшуки й "зачистки".
Там і рухоме/нерухоме "па давєрєності" переписують на мишебратів, не тільки валютний нал,
"дабравольно".
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 23:22

  helter написав:
  WallNutPen написав:
  prodigy написав:бред

Вырываете из контекста и наклеиваете ярлыки? ну-ну
Вы ссылку на разрешение НБУ привлекать таким образом вклады, о котором вы тут писали, дадите? Или это был только ваш "бред"?
Тоже скажете "бред"? ;)

Бред - это когда нет понимания, что такое индивидуальные условия банковского вклада, да еще в текущих условиях. А если есть понимание - то это по сути финансовый цинизм.
Для осмысления происходящего достаточно обратится к публичному предложению банка на оф.сайте.

Вырывание из контекста тоже? Или просто перекручивание? Процитированный вами текст касается двух разных аспектов которые вы смешали в кучу. Но бог с ним - дайте пожалуйста ссылку на публичное предложение банка разместить валютный вклад с предварительной конвертацией гривны в валюту. Кроме индивидуальных условий договор может быть признан нікчемним в случае если при его исполнении одна из сторон не соблюдала действующие на тот момент ограничения. В этом случае стороны договора приводятся в первоначальное до заключения договора состояние (или как то так - пусть юристы поправят - я не юрист).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 00:10

  flysoulfly написав:
  osya1964 написав:Реально любая покупка валюты,желательно в живых зеленых принесет вам в конечном итоге,только прибыль и спокойствие.

Там і рухоме/нерухоме "па давєрєності" переписують на мишебратів, не тільки валютний нал,
"дабравольно".


Кому-то нужно перестать принимать тяжелые наркотики.
Какое «переписывание» недвижимости на оккупированной территории?
В украинском реестре? Он закрыт с начала войны.
В руснявом? Там и согласия владельца не нужно, и так организуют такую писульку, заочно.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 09:20

Все кто сейчас пишет здесь на форуме, как он выводит грн. или валюту с банков, то можно их и не слушать.
Хорошие эксперты ещё в начале 21г. советовали держать все сбережения на карточном счёте и всё вывели в нал в январе 22г.

Особенно валюта, вам что мало было кризисов, когда проблемы были постоянно с валютой?? с 21года уже было понятно, что ситуация развевается хреново. А в январе 22г уже было понятно на 90 процентов, что после Олимпиады назревает - война.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 09:37

  WallNutPen написав:Вырывание из контекста тоже? Или просто перекручивание? Процитированный вами текст касается двух разных аспектов которые вы смешали в кучу. Но бог с ним - дайте пожалуйста ссылку на публичное предложение банка разместить валютный вклад с предварительной конвертацией гривны в валюту. Кроме индивидуальных условий договор может быть признан нікчемним в случае если при его исполнении одна из сторон не соблюдала действующие на тот момент ограничения. В этом случае стороны договора приводятся в первоначальное до заключения договора состояние (или как то так - пусть юристы поправят - я не юрист).

Не понимаю, чего Вы так зациклились? Если у Вас есть сомнения, то откажитесь от этого варианта и всех делов. Зачем разводить склоки.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 09:46

просто человек в панике (ему подсказывают решение, но ему нужны 100% гарантии),
если нет уверенности в возврате валюты , в том что банк не рухнет и еще массу страхов

тогда просто взять и потратить гривну на что-то нужное ( более 60 тыс гривен потратил
и вот думаю, на что еще 100к потратить)
prodigy
 
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