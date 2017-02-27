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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 бер, 2022 10:06
Что из нужного купить? Продукты длительного хранения?
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Investor_K
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Додано: Нед 27 бер, 2022 10:20
prodigy написав:
тогда просто взять и потратить гривну на что-то нужное ( более 60 тыс гривен потратил
и вот думаю, на что еще 100к потратить)
Порадьтесь з дружиною - думаю що тоді легко вирішите цю проблему і навіть з більшими сумами.
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Ой+
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Додано: Нед 27 бер, 2022 11:08
Investor_K написав:
Что из нужного купить? Продукты длительного хранения?
имхо,
Мыло, туалет.бумагу, соль, сахар, чай, крупы, консервы, 5л банки с водой, сухой спирт (на нем можно готовить он не взрывоопасен в отличие от пропана и не воняет в отличие от керосина)
Хуже всего наступит когда отключат э/э и водопровод. Гречку сухой есть не будете, продумайте на чем её готовить. Одноразовая посуда (когда отключат воду, мыть посуду станет роскошью).
Основные медикаменты. Зарядное для смартфонов на солнечных батареях. Рации если отключат моб.связь. строительные респираторы от пыли.
prodigy написав:
вот думаю, на что еще 100к потратить)
дизельный генератор и запас топлива (200 л)
По опыту Ирпеня когда приходят орки, выезд из города блокируется, машины обыскивают, могут забрать деньги, смартфоны, продукты, диз.топливо. магазины аптеки не работают. Что то съедобное можно будет купить только на базаре (приготовьте заранее мелкие деньги по 10-20 грн, с 200 сдачи не будет ни у кого). Машины ставьте в подземный паркинг.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 27 бер, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 бер, 2022 11:21
vitaliian написав: Investor_K написав:
Что из нужного купить? Продукты длительного хранения?
имхо,
Мыло, туалет.бумагу, соль, сахар, чай, крупы, консервы, 5л банки с водой, сухой спирт (на нем можно готовить он не взрывоопасен в отличие от пропана и не воняет в отличие от керосина)
Хуже всего наступит когда отключат э/э и водопровод. Гречку сухой есть не будете, продумайте на чем её готовить. Одноразовая посуда (когда отключат воду, мыть посуду станет роскошью).
Основные медикаменты. Зарядное для смартфонов на солнечных батареях. Рации если отключат моб.связь. строительные респираторы от пыли.
А помните, кто купил курицу при известных обстоятельствах, за 6 миллионов, чтобы покушать.Очень хотелось...
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Додано: Нед 27 бер, 2022 11:24
flysoulfly Гривна там тем более не пригодится.
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osya1964
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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