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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9387938893899390
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что из нужного купить? Продукты длительного хранения?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 10:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:тогда просто взять и потратить гривну на что-то нужное ( более 60 тыс гривен потратил
и вот думаю, на что еще 100к потратить)

Порадьтесь з дружиною - думаю що тоді легко вирішите цю проблему і навіть з більшими сумами.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:08

  Investor_K написав:Что из нужного купить? Продукты длительного хранения?
имхо,
Мыло, туалет.бумагу, соль, сахар, чай, крупы, консервы, 5л банки с водой, сухой спирт (на нем можно готовить он не взрывоопасен в отличие от пропана и не воняет в отличие от керосина)

Хуже всего наступит когда отключат э/э и водопровод. Гречку сухой есть не будете, продумайте на чем её готовить. Одноразовая посуда (когда отключат воду, мыть посуду станет роскошью).

Основные медикаменты. Зарядное для смартфонов на солнечных батареях. Рации если отключат моб.связь. строительные респираторы от пыли.

  prodigy написав:вот думаю, на что еще 100к потратить)
дизельный генератор и запас топлива (200 л)

По опыту Ирпеня когда приходят орки, выезд из города блокируется, машины обыскивают, могут забрать деньги, смартфоны, продукты, диз.топливо. магазины аптеки не работают. Что то съедобное можно будет купить только на базаре (приготовьте заранее мелкие деньги по 10-20 грн, с 200 сдачи не будет ни у кого). Машины ставьте в подземный паркинг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 бер, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:21

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Что из нужного купить? Продукты длительного хранения?
имхо,
Мыло, туалет.бумагу, соль, сахар, чай, крупы, консервы, 5л банки с водой, сухой спирт (на нем можно готовить он не взрывоопасен в отличие от пропана и не воняет в отличие от керосина)

Хуже всего наступит когда отключат э/э и водопровод. Гречку сухой есть не будете, продумайте на чем её готовить. Одноразовая посуда (когда отключат воду, мыть посуду станет роскошью).

Основные медикаменты. Зарядное для смартфонов на солнечных батареях. Рации если отключат моб.связь. строительные респираторы от пыли.


А помните, кто купил курицу при известных обстоятельствах, за миллион, чтобы покушать.Очень хотелось... :?:
Востаннє редагувалось Кучинелли в Нед 27 бер, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:24

flysoulfly Гривна там тем более не пригодится.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:13

  vitaliian написав:Зображення

сейчас рано давать какие-то прогнозы по курсу, НО - ВВП упадет раза в два, точнее уже упало, просто это еще не так заметно. денежная база не уменьшается, а даже увеличивается. т.е. товаров в 2 раза меньше, а денег столько же. там конечно зависимость нелинейная, но если грубо - цены вырастут раза в 2. курс конечно в 2 раза не обвалится, но удорожание тоже будут существенное.

плюс очень интересно будет посмотреть выполнение бюджета за март - там падение будет возможно даже не в 2 раза :(

так что все эти рассуждения о возврате к каким-то уровням - это такая мантра, не будет этого. думаю даже на текущем уровне не удержимся.

upd такой рост цены вызван как раз опасениями, что от нас экспорт будет существенно ниже.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 бер, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:16

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Что из нужного купить? Продукты длительного хранения?
имхо,
Мыло, туалет.бумагу, соль, сахар, чай, крупы, консервы, 5л банки с водой, сухой спирт (на нем можно готовить он не взрывоопасен в отличие от пропана и не воняет в отличие от керосина)

Хуже всего наступит когда отключат э/э и водопровод. Гречку сухой есть не будете, продумайте на чем её готовить. Одноразовая посуда (когда отключат воду, мыть посуду станет роскошью).

Основные медикаменты. Зарядное для смартфонов на солнечных батареях. Рации если отключат моб.связь. строительные респираторы от пыли.

  prodigy написав:вот думаю, на что еще 100к потратить)
дизельный генератор и запас топлива (200 л)

По опыту Ирпеня когда приходят орки, выезд из города блокируется, машины обыскивают, могут забрать деньги, смартфоны, продукты, диз.топливо. магазины аптеки не работают. Что то съедобное можно будет купить только на базаре (приготовьте заранее мелкие деньги по 10-20 грн, с 200 сдачи не будет ни у кого). Машины ставьте в подземный паркинг.

если ситуация доходит до того, какие закупки Вы описываете - то надо бы подумать о переезде, тут не до инвестиций...
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:17

  osya1964 написав:flysoulfly Гривна там тем более не пригодится.

я казав про небезпеку мати там великі суми налом взагалі

а про саме гривню - :D точно Теоретик :
Вона навіть у ордло: і на базарах і в усіх обмінках
flysoulfly
 
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