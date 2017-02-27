Investor_K написав:Что из нужного купить? Продукты длительного хранения?
имхо, Мыло, туалет.бумагу, соль, сахар, чай, крупы, консервы, 5л банки с водой, сухой спирт (на нем можно готовить он не взрывоопасен в отличие от пропана и не воняет в отличие от керосина)
Хуже всего наступит когда отключат э/э и водопровод. Гречку сухой есть не будете, продумайте на чем её готовить. Одноразовая посуда (когда отключат воду, мыть посуду станет роскошью).
Основные медикаменты. Зарядное для смартфонов на солнечных батареях. Рации если отключат моб.связь. строительные респираторы от пыли.
prodigy написав:вот думаю, на что еще 100к потратить)
дизельный генератор и запас топлива (200 л)
По опыту Ирпеня когда приходят орки, выезд из города блокируется, машины обыскивают, могут забрать деньги, смартфоны, продукты, диз.топливо. магазины аптеки не работают. Что то съедобное можно будет купить только на базаре (приготовьте заранее мелкие деньги по 10-20 грн, с 200 сдачи не будет ни у кого). Машины ставьте в подземный паркинг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 бер, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
сейчас рано давать какие-то прогнозы по курсу, НО - ВВП упадет раза в два, точнее уже упало, просто это еще не так заметно. денежная база не уменьшается, а даже увеличивается. т.е. товаров в 2 раза меньше, а денег столько же. там конечно зависимость нелинейная, но если грубо - цены вырастут раза в 2. курс конечно в 2 раза не обвалится, но удорожание тоже будут существенное.
плюс очень интересно будет посмотреть выполнение бюджета за март - там падение будет возможно даже не в 2 раза
так что все эти рассуждения о возврате к каким-то уровням - это такая мантра, не будет этого. думаю даже на текущем уровне не удержимся.
upd такой рост цены вызван как раз опасениями, что от нас экспорт будет существенно ниже.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 бер, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:Что из нужного купить? Продукты длительного хранения?
имхо, Мыло, туалет.бумагу, соль, сахар, чай, крупы, консервы, 5л банки с водой, сухой спирт (на нем можно готовить он не взрывоопасен в отличие от пропана и не воняет в отличие от керосина)
Хуже всего наступит когда отключат э/э и водопровод. Гречку сухой есть не будете, продумайте на чем её готовить. Одноразовая посуда (когда отключат воду, мыть посуду станет роскошью).
Основные медикаменты. Зарядное для смартфонов на солнечных батареях. Рации если отключат моб.связь. строительные респираторы от пыли.
prodigy написав:вот думаю, на что еще 100к потратить)
дизельный генератор и запас топлива (200 л)
По опыту Ирпеня когда приходят орки, выезд из города блокируется, машины обыскивают, могут забрать деньги, смартфоны, продукты, диз.топливо. магазины аптеки не работают. Что то съедобное можно будет купить только на базаре (приготовьте заранее мелкие деньги по 10-20 грн, с 200 сдачи не будет ни у кого). Машины ставьте в подземный паркинг.
если ситуация доходит до того, какие закупки Вы описываете - то надо бы подумать о переезде, тут не до инвестиций...