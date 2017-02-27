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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 бер, 2022 15:45
Shaman написав:
подумать о переезде, тут не до инвестиций...
это инвестиции в свою жизнь, любой переезд - временный, сейчас переселенцы живут в школах, садиках, сколько это может продолжаться? А что потом?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 27 бер, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 бер, 2022 15:45
edvardd написав: antikkristall написав:
Можно только позавидовать такой уверенности... у нас уже в супермаркетах нельзя получить наличную гривну на кассах, работающие банкоматы выдают не больше 1000 грн. с карты, причем снять можно только один раз в течение нескольких дней, какие на фиг депозиты.
у нас в Запорожье тоже нельзя в супермаркетах получить наличную гривну на кассах, больше 1000, иногда 500, выяснил, почему, оказывается за каждый чек, им идёт комиссия 20 грн, сцуки, вот и дробят, а в банкоматах сейчас деньги есть, очередей нет...
Пацаны, в оккупации вообще нЕгде получить наличную гривню.
Учитесь рассчитываться картами. Да геморно это нынче. И в очереди постоять придется.
Но скажу вам с уверенностью: при всем при том, безналичной гривней намного приятнее пользоваться чем наличным фублем.
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vovan_prm
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Додано: Нед 27 бер, 2022 15:49
vovan_prm написав: edvardd написав: antikkristall написав:
Можно только позавидовать такой уверенности... у нас уже в супермаркетах нельзя получить наличную гривну на кассах, работающие банкоматы выдают не больше 1000 грн. с карты, причем снять можно только один раз в течение нескольких дней, какие на фиг депозиты.
у нас в Запорожье тоже нельзя в супермаркетах получить наличную гривну на кассах, больше 1000, иногда 500, выяснил, почему, оказывается за каждый чек, им идёт комиссия 20 грн, сцуки, вот и дробят, а в банкоматах сейчас деньги есть, очередей нет...
Пацаны, в оккупации вообще нЕгде получить наличную гривню.
Учитесь рассчитываться картами. Да геморно это нынче. И в очереди постоять придется.
Но скажу вам с уверенностью: при всем при том, безналичной гривней намного приятнее пользоваться чем наличным фублем.
Бабушка на базаре безнал не принимает а в случае окупациеи она единственный поставщик еды, не считая волонтеров. По крайней мере в Ирпене/Буче магазины аптеки заправки не работают с 24.02 кому охота быть разграбленными.
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vitaliian
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Додано: Нед 27 бер, 2022 15:58
edvardd написав:
такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......
Серьезная подготовка.
Может легче выехать в страну НАТО ?
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Хомякоид
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Додано: Нед 27 бер, 2022 16:23
Shaman написав:
сейчас рано давать какие-то прогнозы по курсу, НО - ВВП упадет раза в два, точнее уже упало, просто это еще не так заметно. денежная база не уменьшается, а даже увеличивается. т.е. товаров в 2 раза меньше, а денег столько же. там конечно зависимость нелинейная, но если грубо - цены вырастут раза в 2. курс конечно в 2 раза не обвалится, но удорожание тоже будут существенное.
плюс очень интересно будет посмотреть выполнение бюджета за март - там падение будет возможно даже не в 2 раза
так что все эти рассуждения о возврате к каким-то уровням - это такая мантра, не будет этого. думаю даже на текущем уровне не удержимся.
upd такой рост цены вызван как раз опасениями, что от нас экспорт будет существенно ниже.
А як це Ізраїль, воює перманентно воює, а курс шекеля не падає. Напевно вони неправильно воюють.
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Додано: Нед 27 бер, 2022 16:35
Хомякоид написав: edvardd написав:
такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......
Серьезная подготовка.
Может легче выехать в страну НАТО ?
Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть
штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом
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Додано: Нед 27 бер, 2022 16:43
Хомякоид написав: edvardd написав:
такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......
Серьезная подготовка.
Может легче выехать в страну НАТО ?
главное, что не лишняя, меня с семьёй во Францию приглашали, а кто орков терроризировать будет?
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edvardd
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