antikkristall написав: Можно только позавидовать такой уверенности... у нас уже в супермаркетах нельзя получить наличную гривну на кассах, работающие банкоматы выдают не больше 1000 грн. с карты, причем снять можно только один раз в течение нескольких дней, какие на фиг депозиты.
у нас в Запорожье тоже нельзя в супермаркетах получить наличную гривну на кассах, больше 1000, иногда 500, выяснил, почему, оказывается за каждый чек, им идёт комиссия 20 грн, сцуки, вот и дробят, а в банкоматах сейчас деньги есть, очередей нет...
Пацаны, в оккупации вообще нЕгде получить наличную гривню. Учитесь рассчитываться картами. Да геморно это нынче. И в очереди постоять придется. Но скажу вам с уверенностью: при всем при том, безналичной гривней намного приятнее пользоваться чем наличным фублем.
antikkristall написав: Можно только позавидовать такой уверенности... у нас уже в супермаркетах нельзя получить наличную гривну на кассах, работающие банкоматы выдают не больше 1000 грн. с карты, причем снять можно только один раз в течение нескольких дней, какие на фиг депозиты.
у нас в Запорожье тоже нельзя в супермаркетах получить наличную гривну на кассах, больше 1000, иногда 500, выяснил, почему, оказывается за каждый чек, им идёт комиссия 20 грн, сцуки, вот и дробят, а в банкоматах сейчас деньги есть, очередей нет...
Пацаны, в оккупации вообще нЕгде получить наличную гривню. Учитесь рассчитываться картами. Да геморно это нынче. И в очереди постоять придется. Но скажу вам с уверенностью: при всем при том, безналичной гривней намного приятнее пользоваться чем наличным фублем.
Бабушка на базаре безнал не принимает а в случае окупациеи она единственный поставщик еды, не считая волонтеров. По крайней мере в Ирпене/Буче магазины аптеки заправки не работают с 24.02 кому охота быть разграбленными.
edvardd написав:такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......
Серьезная подготовка. Может легче выехать в страну НАТО ?
Shaman написав:сейчас рано давать какие-то прогнозы по курсу, НО - ВВП упадет раза в два, точнее уже упало, просто это еще не так заметно. денежная база не уменьшается, а даже увеличивается. т.е. товаров в 2 раза меньше, а денег столько же. там конечно зависимость нелинейная, но если грубо - цены вырастут раза в 2. курс конечно в 2 раза не обвалится, но удорожание тоже будут существенное.
плюс очень интересно будет посмотреть выполнение бюджета за март - там падение будет возможно даже не в 2 раза
так что все эти рассуждения о возврате к каким-то уровням - это такая мантра, не будет этого. думаю даже на текущем уровне не удержимся.
upd такой рост цены вызван как раз опасениями, что от нас экспорт будет существенно ниже.
А як це Ізраїль, воює перманентно воює, а курс шекеля не падає. Напевно вони неправильно воюють.
edvardd написав:такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......
Серьезная подготовка. Может легче выехать в страну НАТО ?
Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом
edvardd написав:такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......
Серьезная подготовка. Может легче выехать в страну НАТО ?
главное, что не лишняя, меня с семьёй во Францию приглашали, а кто орков терроризировать будет?
edvardd написав:такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......
Серьезная подготовка. Может легче выехать в страну НАТО ?
Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом
Я думаю человеку стоит обратиться к пану Холява за профессиональной консультацией
edvardd написав:такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......
Серьезная подготовка. Может легче выехать в страну НАТО ?
Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом
Я думаю человеку стоит обратиться к пану Холява за профессиональной консультацией [/quote]
а что из приведенного мной списка лишнее в текущей ситуации в прифронтовом городе? или вы просто - пук в лужу?