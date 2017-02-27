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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9389939093919392>
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 15:45

  Shaman написав:подумать о переезде, тут не до инвестиций...
это инвестиции в свою жизнь, любой переезд - временный, сейчас переселенцы живут в школах, садиках, сколько это может продолжаться? А что потом?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 бер, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 15:45

  edvardd написав:
  antikkristall написав:
Можно только позавидовать такой уверенности... у нас уже в супермаркетах нельзя получить наличную гривну на кассах, работающие банкоматы выдают не больше 1000 грн. с карты, причем снять можно только один раз в течение нескольких дней, какие на фиг депозиты.

у нас в Запорожье тоже нельзя в супермаркетах получить наличную гривну на кассах, больше 1000, иногда 500, выяснил, почему, оказывается за каждый чек, им идёт комиссия 20 грн, сцуки, вот и дробят, а в банкоматах сейчас деньги есть, очередей нет...

Пацаны, в оккупации вообще нЕгде получить наличную гривню.
Учитесь рассчитываться картами. Да геморно это нынче. И в очереди постоять придется.
Но скажу вам с уверенностью: при всем при том, безналичной гривней намного приятнее пользоваться чем наличным фублем.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 15:49

  vovan_prm написав:
  edvardd написав:
  antikkristall написав:
Можно только позавидовать такой уверенности... у нас уже в супермаркетах нельзя получить наличную гривну на кассах, работающие банкоматы выдают не больше 1000 грн. с карты, причем снять можно только один раз в течение нескольких дней, какие на фиг депозиты.

у нас в Запорожье тоже нельзя в супермаркетах получить наличную гривну на кассах, больше 1000, иногда 500, выяснил, почему, оказывается за каждый чек, им идёт комиссия 20 грн, сцуки, вот и дробят, а в банкоматах сейчас деньги есть, очередей нет...

Пацаны, в оккупации вообще нЕгде получить наличную гривню.
Учитесь рассчитываться картами. Да геморно это нынче. И в очереди постоять придется.
Но скажу вам с уверенностью: при всем при том, безналичной гривней намного приятнее пользоваться чем наличным фублем.
Бабушка на базаре безнал не принимает а в случае окупациеи она единственный поставщик еды, не считая волонтеров. По крайней мере в Ирпене/Буче магазины аптеки заправки не работают с 24.02 кому охота быть разграбленными.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 15:58

  edvardd написав:такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......


Серьезная подготовка.
Может легче выехать в страну НАТО ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:23

  Shaman написав:сейчас рано давать какие-то прогнозы по курсу, НО - ВВП упадет раза в два, точнее уже упало, просто это еще не так заметно. денежная база не уменьшается, а даже увеличивается. т.е. товаров в 2 раза меньше, а денег столько же. там конечно зависимость нелинейная, но если грубо - цены вырастут раза в 2. курс конечно в 2 раза не обвалится, но удорожание тоже будут существенное.

плюс очень интересно будет посмотреть выполнение бюджета за март - там падение будет возможно даже не в 2 раза :(

так что все эти рассуждения о возврате к каким-то уровням - это такая мантра, не будет этого. думаю даже на текущем уровне не удержимся.

upd такой рост цены вызван как раз опасениями, что от нас экспорт будет существенно ниже.

А як це Ізраїль, воює перманентно воює, а курс шекеля не падає. Напевно вони неправильно воюють.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:35

  Хомякоид написав:
  edvardd написав:такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......


Серьезная подготовка.
Может легче выехать в страну НАТО ?


Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть
штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом :)
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:43

  Хомякоид написав:
  edvardd написав:такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......


Серьезная подготовка.
Может легче выехать в страну НАТО ?

главное, что не лишняя, меня с семьёй во Францию приглашали, а кто орков терроризировать будет?
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 17:38

  edvardd написав:меня с семьёй во Францию приглашали

edvardd, во Франции, да и в Евросоюзе в целом, у Вас дискомфорт будет:
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/ ... pte-seance
https://www.bmj.de/SharedDocs/Artikel/D ... Hetze.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:23

  Евгений Н. написав:
  Хомякоид написав:
  edvardd написав:такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......


Серьезная подготовка.
Может легче выехать в страну НАТО ?


Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть
штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом :)


Я думаю человеку стоит обратиться к пану Холява за профессиональной консультацией :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:32

  Евгений Н. написав:
  Хомякоид написав:
  edvardd написав:такие вещи делаются заранее, я начиная с 14 года, создавал базы хранения на даче, разнесённых через Днепр квартирах продуктов, оружия, патронов, солнечные батареи с накоплением, система фильтрации воды, можно воду из болота пить, противогазы, бронежилеты на семью, даже пеньковая верёвка, для эвакуации через балкон, ПЭ плёнка и планки с шурупами для окон......


Серьезная подготовка.
Может легче выехать в страну НАТО ?


Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть
штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом :)


Я думаю человеку стоит обратиться к пану Холява за профессиональной консультацией :)[/quote]

а что из приведенного мной списка лишнее в текущей ситуации в прифронтовом городе? или вы просто - пук в лужу?
edvardd
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