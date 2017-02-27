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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9389939093919392
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:38

  vitaliian написав:
  vovan_prm написав:Пацаны, в оккупации вообще нЕгде получить наличную гривню.
Учитесь рассчитываться картами. Да геморно это нынче. И в очереди постоять придется.
Но скажу вам с уверенностью: при всем при том, безналичной гривней намного приятнее пользоваться чем наличным фублем.
Бабушка на базаре безнал не принимает а в случае окупациеи она единственный поставщик еды, не считая волонтеров. По крайней мере в Ирпене/Буче магазины аптеки заправки не работают с 24.02 кому охота быть разграбленными.

Я немножко в курсе как оно есть.
А комент касался людей из Запорожья и Харькова, где безнал норм ходит и орки не рассказывают о завтрашней замене валюты.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Бабушка на базаре безнал не принимает а в случае окупациеи она единственный поставщик еды, не считая волонтеров.
Бабушкі нічого не продають, а от фермери за м'ясо залюбки собі на катрку приймають, через мобільні додатки. В окупації.
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