vovan_prm написав:Пацаны, в оккупации вообще нЕгде получить наличную гривню. Учитесь рассчитываться картами. Да геморно это нынче. И в очереди постоять придется. Но скажу вам с уверенностью: при всем при том, безналичной гривней намного приятнее пользоваться чем наличным фублем.
Бабушка на базаре безнал не принимает а в случае окупациеи она единственный поставщик еды, не считая волонтеров. По крайней мере в Ирпене/Буче магазины аптеки заправки не работают с 24.02 кому охота быть разграбленными.
Я немножко в курсе как оно есть. А комент касался людей из Запорожья и Харькова, где безнал норм ходит и орки не рассказывают о завтрашней замене валюты.
vitaliian написав:Бабушка на базаре безнал не принимает а в случае окупациеи она единственный поставщик еды, не считая волонтеров.
Бабушкі нічого не продають, а от фермери за м'ясо залюбки собі на катрку приймають, через мобільні додатки. В окупації. І якщо доїхали волонтери, то і продавці доїдуть. Навіть при перекритих шляхах - городами, полями У нас, наприклад, цукор впав з 50 до 30грн.Бо знайшли можливість завезти. Це при тому, що в жодний супермаркет не було з початку війни жодної доставки, вони порожні.
кому війна а кому оксамитові мішечки із бабками... --- 47-річна громадянка України намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро, що становить понад 4,2 млн грн. Жінка заховала готівку в оксамитовий мішечок серед особистих речей. Усі кошти працівники митниці вилучили. https://zaxid.net/47_richna_ukrayinka_n ... n_n1539598
Хомякоид написав: Серьезная подготовка. Может легче выехать в страну НАТО ?
Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом
Я думаю человеку стоит обратиться к пану Холява за профессиональной консультацией
Я думаю, что Холява бы в целом одобрил действия edvardd. Я не настолько перфекционист - но в сложившейся ситуации такую предусмотрительность странно считать излишней. Дай Бог, чтобы все это не понадобилось...но, в случае чего, думаю, edvardd немалому количеству людей помог бы со своим "бункером"...а вы смеетесь