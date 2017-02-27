кому війна а кому оксамитові мішечки із бабками... --- 47-річна громадянка України намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро, що становить понад 4,2 млн грн. Жінка заховала готівку в оксамитовий мішечок серед особистих речей. Усі кошти працівники митниці вилучили. https://zaxid.net/47_richna_ukrayinka_n ... n_n1539598
Хомякоид написав: Серьезная подготовка. Может легче выехать в страну НАТО ?
Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом
Я думаю человеку стоит обратиться к пану Холява за профессиональной консультацией
Я думаю, что Холява бы в целом одобрил действия edvardd. Я не настолько перфекционист - но в сложившейся ситуации такую предусмотрительность странно считать излишней. Дай Бог, чтобы все это не понадобилось...но, в случае чего, думаю, edvardd немалому количеству людей помог бы со своим "бункером"...а вы смеетесь