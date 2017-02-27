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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9389939093919392
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:48

  d44 написав:Бо знайшли можливість завезти. Це при тому, що в жодний супермаркет не було з початку війни жодної доставки, вони порожні
а хоть примерно "у вас" это где?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:04

кому війна а кому оксамитові мішечки із бабками...
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47-річна громадянка України намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро, що становить понад 4,2 млн грн. Жінка заховала готівку в оксамитовий мішечок серед особистих речей. Усі кошти працівники митниці вилучили.
https://zaxid.net/47_richna_ukrayinka_n ... n_n1539598
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:19

  antikkristall написав:
  Евгений Н. написав:
  Хомякоид написав:
Серьезная подготовка.
Может легче выехать в страну НАТО ?


Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть
штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом :)


Я думаю человеку стоит обратиться к пану Холява за профессиональной консультацией :)

Я думаю, что Холява бы в целом одобрил действия edvardd.
Я не настолько перфекционист - но в сложившейся ситуации такую предусмотрительность странно считать излишней.
Дай Бог, чтобы все это не понадобилось...но, в случае чего, думаю, edvardd немалому количеству людей помог бы со своим "бункером"...а вы смеетесь :?
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как там холява?
Надеюсь, что с Божьей помощью у него более-менее в данных условиях.
Investor_K
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