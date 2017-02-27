а хоть примерно "у вас" это где?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 бер, 2022 19:48
Додано: Нед 27 бер, 2022 20:04
кому війна а кому оксамитові мішечки із бабками...
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47-річна громадянка України намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро, що становить понад 4,2 млн грн. Жінка заховала готівку в оксамитовий мішечок серед особистих речей. Усі кошти працівники митниці вилучили.
Додано: Нед 27 бер, 2022 20:19
Я думаю, что Холява бы в целом одобрил действия edvardd.
Я не настолько перфекционист - но в сложившейся ситуации такую предусмотрительность странно считать излишней.
Дай Бог, чтобы все это не понадобилось...но, в случае чего, думаю, edvardd немалому количеству людей помог бы со своим "бункером"...а вы смеетесь
Додано: Нед 27 бер, 2022 20:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как там холява?
Надеюсь, что с Божьей помощью у него более-менее в данных условиях.
Додано: Нед 27 бер, 2022 22:05
Бизнес благославлен.В рашке закупаться уже не комильфо.
Мы с командой Офиса Президента уверены, что не должно быть ни копейки в бюджет страны-агрессора.
На своем брифинге Ермак анонсировал появление новой награды – «награды мира», которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России и компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся. Со временем расскажем вам больше деталей.
Считаю, что «знак мира» сегодня очень важен, потому что мы живем в переломный момент, когда вопрос стоит жестко: поддерживать ли зло, которое убивает женщин и детей, или избрать демократический мир.
Считаю, что корпорации, которые уже уходят из России и продолжат как можно быстрее «сворачивать» свою деятельность там, заслуживают уважения украинцев и всего мира.Аминь.
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