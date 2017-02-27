а хоть примерно "у вас" это где?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 бер, 2022 19:48
Додано: Нед 27 бер, 2022 20:04
кому війна а кому оксамитові мішечки із бабками...
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47-річна громадянка України намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро, що становить понад 4,2 млн грн. Жінка заховала готівку в оксамитовий мішечок серед особистих речей. Усі кошти працівники митниці вилучили.
Додано: Нед 27 бер, 2022 20:19
Я думаю, что Холява бы в целом одобрил действия edvardd.
Я не настолько перфекционист - но в сложившейся ситуации такую предусмотрительность странно считать излишней.
Дай Бог, чтобы все это не понадобилось...но, в случае чего, думаю, edvardd немалому количеству людей помог бы со своим "бункером"...а вы смеетесь
Додано: Нед 27 бер, 2022 20:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как там холява?
Надеюсь, что с Божьей помощью у него более-менее в данных условиях.
Додано: Нед 27 бер, 2022 22:05
Бизнес благославлен.В рашке закупаться уже не комильфо.
Мы с командой Офиса Президента уверены, что не должно быть ни копейки в бюджет страны-агрессора.
На своем брифинге Ермак анонсировал появление новой награды – «награды мира», которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России и компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся. Со временем расскажем вам больше деталей.
Считаю, что «знак мира» сегодня очень важен, потому что мы живем в переломный момент, когда вопрос стоит жестко: поддерживать ли зло, которое убивает женщин и детей, или избрать демократический мир.
Считаю, что корпорации, которые уже уходят из России и продолжат как можно быстрее «сворачивать» свою деятельность там, заслуживают уважения украинцев и всего мира.Аминь.
Додано: Пон 28 бер, 2022 03:32
Доброе утро. Всем Здоровья и Любви. Мизантроп , я Вам уже писал. Я просил вас не упоминать моего имени . Я Вас перестал уважать давно . Для инвестора , ну и может других. Я служу Украине. Мой довоенный опыт пригодился . Я нужен своей стране, людям . Детям , которые воюют . Эдвард , поддерживаю , Всем Огромный Привет.
Додано: Пон 28 бер, 2022 05:13
Будьте осторожеы.
Додано: Пон 28 бер, 2022 06:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так они не оккупированы, хорошие вы примеры приводите..адекватные, поедьте с карточкой в Бучу и попробуйте хоть что то купить. А за наличные у людей это реально.
Ага со счета на счёт через приложение перевести, только там с 6.03 нет моб.связи, ещё один фантазер. Люди откройте глаза
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 06:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 28 бер, 2022 06:01
Украина начала осуществлять поставки зерновых за границу по железной дороге. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает Reuters.
Как указано, на такие логистические нововведения власти пошли из-за войны - украинские морские порты оказались заблокированными российскими оккупантами.
"Первые партии в несколько тысяч тонн кукурузы уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины. Сохраняются трудности с логистикой, предложение по-прежнему преобладает над спросом, но цены перестали падать", - уточнило агентство.
Отмечается, что в целом по железной дороге из Украины в Европу можно экспортировать до 600 тысяч тонн зерна в месяц.
подтверждаю, зерновозы носятся как угорелые...
Додано: Пон 28 бер, 2022 06:04
это работает до первого попадания ракетой в ж.д. , мосты и локомотивные депо , подстанции
Вы же читаете генерала свр
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