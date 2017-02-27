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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9389939093919392
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:48

  d44 написав:Бо знайшли можливість завезти. Це при тому, що в жодний супермаркет не було з початку війни жодної доставки, вони порожні
а хоть примерно "у вас" это где?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:04

кому війна а кому оксамитові мішечки із бабками...
---
47-річна громадянка України намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро, що становить понад 4,2 млн грн. Жінка заховала готівку в оксамитовий мішечок серед особистих речей. Усі кошти працівники митниці вилучили.
https://zaxid.net/47_richna_ukrayinka_n ... n_n1539598
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:19

  antikkristall написав:
  Евгений Н. написав:
  Хомякоид написав:
Серьезная подготовка.
Может легче выехать в страну НАТО ?


Так человек к 3-й мировой готовился. В странах НАТО у него тоже наверняка есть
штаб-квартиры со всем запасом перечисленного. Может легче было с 2014 организовать еще один бункер по соседству с х.йлом :)


Я думаю человеку стоит обратиться к пану Холява за профессиональной консультацией :)

Я думаю, что Холява бы в целом одобрил действия edvardd.
Я не настолько перфекционист - но в сложившейся ситуации такую предусмотрительность странно считать излишней.
Дай Бог, чтобы все это не понадобилось...но, в случае чего, думаю, edvardd немалому количеству людей помог бы со своим "бункером"...а вы смеетесь :?
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как там холява?
Надеюсь, что с Божьей помощью у него более-менее в данных условиях.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 22:05

  Investor_K написав:Как там холява?
Надеюсь, что с Божьей помощью у него более-менее в данных условиях.

Бизнес благославлен.В рашке закупаться уже не комильфо.
Мы с командой Офиса Президента уверены, что не должно быть ни копейки в бюджет страны-агрессора.

На своем брифинге Ермак анонсировал появление новой награды – «награды мира», которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России и компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся. Со временем расскажем вам больше деталей.

Считаю, что «знак мира» сегодня очень важен, потому что мы живем в переломный момент, когда вопрос стоит жестко: поддерживать ли зло, которое убивает женщин и детей, или избрать демократический мир.

Считаю, что корпорации, которые уже уходят из России и продолжат как можно быстрее «сворачивать» свою деятельность там, заслуживают уважения украинцев и всего мира.Аминь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 03:32

Доброе утро. Всем Здоровья и Любви. Мизантроп , я Вам уже писал. Я просил вас не упоминать моего имени . Я Вас перестал уважать давно . Для инвестора , ну и может других. Я служу Украине. Мой довоенный опыт пригодился . Я нужен своей стране, людям . Детям , которые воюют . Эдвард , поддерживаю , Всем Огромный Привет.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 05:13

  холява написав:Доброе утро. Всем Здоровья и Любви. Мизантроп , я Вам уже писал. Я просил вас не упоминать моего имени . Я Вас перестал уважать давно . Для инвестора , ну и может других. Я служу Украине. Мой довоенный опыт пригодился . Я нужен своей стране, людям . Детям , которые воюют . Эдвард , поддерживаю , Всем Огромный Привет.

Будьте осторожеы.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 06:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Я немножко в курсе как оно есть.
А комент касался людей из Запорожья и Харькова, где безнал норм ходит и орки не рассказывают о завтрашней замене валюты
так они не оккупированы, хорошие вы примеры приводите..адекватные, поедьте с карточкой в Бучу и попробуйте хоть что то купить. А за наличные у людей это реально.
  d44 написав:Бабушкі нічого не продають, а от фермери за м'ясо залюбки собі на катрку приймають, через мобільні додатки.
Ага со счета на счёт через приложение перевести, только там с 6.03 нет моб.связи, ещё один фантазер. Люди откройте глаза :shock:
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 06:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 06:01

Украина начала осуществлять поставки зерновых за границу по железной дороге. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает Reuters.
Как указано, на такие логистические нововведения власти пошли из-за войны - украинские морские порты оказались заблокированными российскими оккупантами.
"Первые партии в несколько тысяч тонн кукурузы уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины. Сохраняются трудности с логистикой, предложение по-прежнему преобладает над спросом, но цены перестали падать", - уточнило агентство.
Отмечается, что в целом по железной дороге из Украины в Европу можно экспортировать до 600 тысяч тонн зерна в месяц.

подтверждаю, зерновозы носятся как угорелые...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 06:04

  edvardd написав:Отмечается, что в целом по железной дороге из Украины в Европу можно экспортировать до 600 тысяч тонн зерна в месяц
это работает до первого попадания ракетой в ж.д. , мосты и локомотивные депо , подстанции :evil:

Вы же читаете генерала свр https://t.me/generalsvr/749

vitaliian
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