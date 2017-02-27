Додано: Нед 27 бер, 2022 22:05

Investor_K написав: Как там холява?

Надеюсь, что с Божьей помощью у него более-менее в данных условиях. Как там холява?Надеюсь, что с Божьей помощью у него более-менее в данных условиях.

Бизнес благославлен.В рашке закупаться уже не комильфо.Мы с командой Офиса Президента уверены, что не должно быть ни копейки в бюджет страны-агрессора.На своем брифинге Ермак анонсировал появление новой награды – «награды мира», которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России и компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся. Со временем расскажем вам больше деталей.Считаю, что «знак мира» сегодня очень важен, потому что мы живем в переломный момент, когда вопрос стоит жестко: поддерживать ли зло, которое убивает женщин и детей, или избрать демократический мир.Считаю, что корпорации, которые уже уходят из России и продолжат как можно быстрее «сворачивать» свою деятельность там, заслуживают уважения украинцев и всего мира.Аминь.