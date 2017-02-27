Shaman написав:

сейчас рано давать какие-то прогнозы по курсу, НО - ВВП упадет раза в два, точнее уже упало, просто это еще не так заметно. денежная база не уменьшается, а даже увеличивается. т.е. товаров в 2 раза меньше, а денег столько же. там конечно зависимость нелинейная, но если грубо - цены вырастут раза в 2. курс конечно в 2 раза не обвалится, но удорожание тоже будут существенное.плюс очень интересно будет посмотреть выполнение бюджета за март - там падение будет возможно даже не в 2 разатак что все эти рассуждения о возврате к каким-то уровням - это такая мантра, не будет этого. думаю даже на текущем уровне не удержимся.upd такой рост цены вызван как раз опасениями, что от нас экспорт будет существенно ниже.