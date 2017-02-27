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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:50
по чем сегодня можно купить доллар?
где работают обменки?
киев
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Nemk
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:54
Валюта наличная - везде, получается, стремно. Нет идеального решения для сохранения.
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Investor_K
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:58
Investor_K написав:
Валюта наличная - везде, получается, стремно. Нет идеального решения для сохранения.
есть.
в инвестиционные активы - акции, облигации. вывод на зарубежного брокера
а от туда уже в любую страну и на любой счет
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Nemk
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:07
prodigy написав: WallNutPen написав:
Но почему на это закрывает глаза регулятор - не понятно.
потому что регулятор разрешил продажу валюты под депозит, сроком не менее 3 месяца
если и потом будут сложности в выдачи наличной валюты, то клиенту предложат пролонгацию...советую сразу на 12 мес депозит
Не проводять таких операцій, керуються постановою нбу...
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:41
2014royal написав:
Как и обещался в суботу несколько слов по вопросу об обмене валюты и "правдивых" утверждений-ссылок некоторых лиц этого форума.
Информация проверена!
УКРГАЗБАНК
Депозит еко-плюс (в различных вариациях) открывается только в национальной валюте или других валютах (доллар,евро) по ФАКТУ внесения наличных в кассу или на соответствующую карточку банка.
НИКАКОЙ КОНВЕРТАЦИИ НЕТ!!!
у нас есть и шо то доказывать некоторым лицам смысла не бачу, просто пойду ешо открою...
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чик
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:00
чик написав: 2014royal написав:
Как и обещался в суботу несколько слов по вопросу об обмене валюты и "правдивых" утверждений-ссылок некоторых лиц этого форума.
Информация проверена!
УКРГАЗБАНК
Депозит еко-плюс (в различных вариациях) открывается только в национальной валюте или других валютах (доллар,евро) по ФАКТУ внесения наличных в кассу или на соответствующую карточку банка.
НИКАКОЙ КОНВЕРТАЦИИ НЕТ!!!
у нас есть и шо то доказывать некоторым лицам смысла не бачу, просто пойду ешо открою...
Тоді Вам пощастило!
Уточнив в своєму відділенні - теж такого не чули, не знають!
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