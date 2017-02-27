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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9390939193929393
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по чем сегодня можно купить доллар?
где работают обменки?
киев
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Валюта наличная - везде, получается, стремно. Нет идеального решения для сохранения.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:58

  Investor_K написав:Валюта наличная - везде, получается, стремно. Нет идеального решения для сохранения.

есть.
в инвестиционные активы - акции, облигации. вывод на зарубежного брокера
а от туда уже в любую страну и на любой счет
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:07

  prodigy написав:
  WallNutPen написав:Но почему на это закрывает глаза регулятор - не понятно.


потому что регулятор разрешил продажу валюты под депозит, сроком не менее 3 месяца
если и потом будут сложности в выдачи наличной валюты, то клиенту предложат пролонгацию...советую сразу на 12 мес депозит

Не проводять таких операцій, керуються постановою нбу...
twin
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  2014royal написав:Как и обещался в суботу несколько слов по вопросу об обмене валюты и "правдивых" утверждений-ссылок некоторых лиц этого форума.
Информация проверена!
УКРГАЗБАНК
Депозит еко-плюс (в различных вариациях) открывается только в национальной валюте или других валютах (доллар,евро) по ФАКТУ внесения наличных в кассу или на соответствующую карточку банка.
НИКАКОЙ КОНВЕРТАЦИИ НЕТ!!!

у нас есть и шо то доказывать некоторым лицам смысла не бачу, просто пойду ешо открою...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:00

  чик написав:
  2014royal написав:Как и обещался в суботу несколько слов по вопросу об обмене валюты и "правдивых" утверждений-ссылок некоторых лиц этого форума.
Информация проверена!
УКРГАЗБАНК
Депозит еко-плюс (в различных вариациях) открывается только в национальной валюте или других валютах (доллар,евро) по ФАКТУ внесения наличных в кассу или на соответствующую карточку банка.
НИКАКОЙ КОНВЕРТАЦИИ НЕТ!!!

у нас есть и шо то доказывать некоторым лицам смысла не бачу, просто пойду ешо открою...


Тоді Вам пощастило!
Уточнив в своєму відділенні - теж такого не чули, не знають!
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