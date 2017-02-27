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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9391939293939394>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по чем сегодня можно купить доллар?
где работают обменки?
киев
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Валюта наличная - везде, получается, стремно. Нет идеального решения для сохранения.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:58

  Investor_K написав:Валюта наличная - везде, получается, стремно. Нет идеального решения для сохранения.

есть.
в инвестиционные активы - акции, облигации. вывод на зарубежного брокера
а от туда уже в любую страну и на любой счет
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:07

  prodigy написав:
  WallNutPen написав:Но почему на это закрывает глаза регулятор - не понятно.


потому что регулятор разрешил продажу валюты под депозит, сроком не менее 3 месяца
если и потом будут сложности в выдачи наличной валюты, то клиенту предложат пролонгацию...советую сразу на 12 мес депозит

Не проводять таких операцій, керуються постановою нбу...
twin
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  2014royal написав:Как и обещался в суботу несколько слов по вопросу об обмене валюты и "правдивых" утверждений-ссылок некоторых лиц этого форума.
Информация проверена!
УКРГАЗБАНК
Депозит еко-плюс (в различных вариациях) открывается только в национальной валюте или других валютах (доллар,евро) по ФАКТУ внесения наличных в кассу или на соответствующую карточку банка.
НИКАКОЙ КОНВЕРТАЦИИ НЕТ!!!

у нас есть и шо то доказывать некоторым лицам смысла не бачу, просто пойду ешо открою...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:00

  чик написав:
  2014royal написав:Как и обещался в суботу несколько слов по вопросу об обмене валюты и "правдивых" утверждений-ссылок некоторых лиц этого форума.
Информация проверена!
УКРГАЗБАНК
Депозит еко-плюс (в различных вариациях) открывается только в национальной валюте или других валютах (доллар,евро) по ФАКТУ внесения наличных в кассу или на соответствующую карточку банка.
НИКАКОЙ КОНВЕРТАЦИИ НЕТ!!!

у нас есть и шо то доказывать некоторым лицам смысла не бачу, просто пойду ешо открою...


Тоді Вам пощастило!
Уточнив в своєму відділенні - теж такого не чули, не знають!
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:37

Народ, а скільки Азовсталь принесла валюти в країну в 2021 році?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:35

  greenozon написав:кому війна а кому оксамитові мішечки із бабками...
---
47-річна громадянка України намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро, що становить понад 4,2 млн грн. Жінка заховала готівку в оксамитовий мішечок серед особистих речей. Усі кошти працівники митниці вилучили.
https://zaxid.net/47_richna_ukrayinka_n ... n_n1539598

Вона ж не Суркіси, і не колєжанка колєги Авакова, їм можна
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:38

  change_pm написав:Народ, а скільки Азовсталь принесла валюти в країну в 2021 році?

кому саме?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:27

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе НБУ, как и неделей ранее, НБУ проводил тендер рефинансирования только в пятницу. Выдал не много. Возвращали рефинанс во вторник и в пятницу в больших объемах.
За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 6.853 млрд. грн. (неделей ранее 19.785 млрд. грн.)
Общая мгновенная ликвидность банковской системы практически не изменилась и остается на очень высоком уровне.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 18.295 млрд. грн. (неделей ранее 17.162 млрд. грн.)

Облигации на этой неделе НБУ не покупал.

Тендерные сертификаты не размещались, в обороте их нет.

Т.о. НБУ не только не проводил всю неделю эмиссию, но и изъял из оборота 25.148 млрд. грн, (неделей ранее 36.947 млрд. грн,)

Расходы казначейства превысили доходы на 33.869 млрд. грн. (неделей ранее 7.662 млрд. грн.)

Всю неделю сохранялся умеренный, но стабильный переток наличных в банки. Всего за неделю было инкассировано 4.366 млрд. грн. (неделей ранее было обналичено 0.610 млрд. грн.)

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
................доллар....евро
Купил – ...3.50........4.50
Продал – 356.15.....246.23
Объем продажи доллара, в отличие от предыдущей недели, превысил объем продажи евро, но доля евро остается значительно выше, чем на довоенном межбанке. Я склонен связывать такое изменение с переориентацией импорта нефтепродуктов на Европу.
Сибарит
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