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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9391939293939394
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:35

  d44 написав:
  vitaliian написав:а хоть примерно "у вас" это где?
Сумська обл

На юге несколько иначе.
Через линию фронта инсулин провезти не могут, не то что сахар.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...........28.03.2022.......29.03.2022
дата розрахунку..........25.03.2022........28.03.2022
Євро.............................32,1936.............32,0707...-
Долар США..................29,2549.............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0963 (вчера 1.1005).

Индекс доллара DXY в 15-00 99.28 (вчера 98.68).
Индекс доллара сегодня повторил максимум начала марта. До этого столь высоких значений он не достигал с мая 20 года.
Сибарит
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