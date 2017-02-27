Додано: Пон 28 бер, 2022 14:27

На прошедшей неделе НБУ, как и неделей ранее, НБУ проводил тендер рефинансирования только в пятницу. Выдал не много. Возвращали рефинанс во вторник и в пятницу в больших объемах.

За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 6.853 млрд. грн. (неделей ранее 19.785 млрд. грн.)

Общая мгновенная ликвидность банковской системы практически не изменилась и остается на очень высоком уровне.



В результате операций на МБ было изъято из оборота 18.295 млрд. грн. (неделей ранее 17.162 млрд. грн.)



Облигации на этой неделе НБУ не покупал.



Тендерные сертификаты не размещались, в обороте их нет.



Т.о. НБУ не только не проводил всю неделю эмиссию, но и изъял из оборота 25.148 млрд. грн, (неделей ранее 36.947 млрд. грн,)



Расходы казначейства превысили доходы на 33.869 млрд. грн. (неделей ранее 7.662 млрд. грн.)



Всю неделю сохранялся умеренный, но стабильный переток наличных в банки. Всего за неделю было инкассировано 4.366 млрд. грн. (неделей ранее было обналичено 0.610 млрд. грн.)



НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

................доллар....евро

Купил – ...3.50........4.50

Продал – 356.15.....246.23

Объем продажи доллара, в отличие от предыдущей недели, превысил объем продажи евро, но доля евро остается значительно выше, чем на довоенном межбанке. Я склонен связывать такое изменение с переориентацией импорта нефтепродуктов на Европу.