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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9389939093919392>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:27

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе НБУ, как и неделей ранее, НБУ проводил тендер рефинансирования только в пятницу. Выдал не много. Возвращали рефинанс во вторник и в пятницу в больших объемах.
За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 6.853 млрд. грн. (неделей ранее 19.785 млрд. грн.)
Общая мгновенная ликвидность банковской системы практически не изменилась и остается на очень высоком уровне.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 18.295 млрд. грн. (неделей ранее 17.162 млрд. грн.)

Облигации на этой неделе НБУ не покупал.

Тендерные сертификаты не размещались, в обороте их нет.

Т.о. НБУ не только не проводил всю неделю эмиссию, но и изъял из оборота 25.148 млрд. грн, (неделей ранее 36.947 млрд. грн,)

Расходы казначейства превысили доходы на 33.869 млрд. грн. (неделей ранее 7.662 млрд. грн.)

Всю неделю сохранялся умеренный, но стабильный переток наличных в банки. Всего за неделю было инкассировано 4.366 млрд. грн. (неделей ранее было обналичено 0.610 млрд. грн.)

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
................доллар....евро
Купил – ...3.50........4.50
Продал – 356.15.....246.23
Объем продажи доллара, в отличие от предыдущей недели, превысил объем продажи евро, но доля евро остается значительно выше, чем на довоенном межбанке. Я склонен связывать такое изменение с переориентацией импорта нефтепродуктов на Европу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...........28.03.2022.......29.03.2022
дата розрахунку..........25.03.2022........28.03.2022
Євро.............................32,1936.............32,0707...-0.38%
Долар США..................29,2549.............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0963 (вчера 1.1005).

Индекс доллара DXY в 15-00 99.28 (вчера 98.68).
Индекс доллара сегодня повторил максимум начала марта. До этого столь высоких значений он не достигал с мая 20 года.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 28 бер, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:17

  чик написав:
  2014royal написав:Как и обещался в суботу несколько слов по вопросу об обмене валюты и "правдивых" утверждений-ссылок некоторых лиц этого форума.
Информация проверена!
УКРГАЗБАНК
Депозит еко-плюс (в различных вариациях) открывается только в национальной валюте или других валютах (доллар,евро) по ФАКТУ внесения наличных в кассу или на соответствующую карточку банка.
НИКАКОЙ КОНВЕРТАЦИИ НЕТ!!!

у нас есть и шо то доказывать некоторым лицам смысла не бачу, просто пойду ешо открою...


завтра специально открою депо в долл (за гривну)
на маленькую сумму, чисто для проверки :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:19

Запорожье повы 33/34
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:49

  change_pm написав:Народ, а скільки Азовсталь принесла валюти в країну в 2021 році?
А скільки винесла через закупівлю енергоресурсів?
В 1990 ми продавали цукор в Росію ( десь 3 млн тонн) приблизно на 0,6 млрд доларів
І купували для виробництва цього цукру енергоносії... приблизно на 1 млрд доларів

Питання
Так цукрова галузь
_____приносила 0,6 млрд доларів
чи виносила 1-0,6=0,4 млрд доларів ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:56

  prodigy написав:
  чик написав:
  2014royal написав:Как и обещался в суботу несколько слов по вопросу об обмене валюты и "правдивых" утверждений-ссылок некоторых лиц этого форума.
Информация проверена!
УКРГАЗБАНК
Депозит еко-плюс (в различных вариациях) открывается только в национальной валюте или других валютах (доллар,евро) по ФАКТУ внесения наличных в кассу или на соответствующую карточку банка.
НИКАКОЙ КОНВЕРТАЦИИ НЕТ!!!

у нас есть и шо то доказывать некоторым лицам смысла не бачу, просто пойду ешо открою...


завтра специально открою депо в долл (за гривну)
на маленькую сумму, чисто для проверки :mrgreen:

Йдіть) Я клієнт банку, на поставлене запитання у відповідь посміхнулись, так колись було без проблем, а зараз заборона НБУ.
twin
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  twin написав:на поставлене запитання у відповідь посміхнулись, так колись було без проблем, а зараз заборона НБУ.

а если бы сказали без проблем, вы им у відповідь посміхнулись и отказались сославшись на заборону?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Еще один фактор, свидетельствующий о состоянии дел -
Никуда за пределы страны ни валюту ни гривну не выпускают.

Например, оплатиь криптовалюту больше ни на одной бирже невозможно, никакой картой.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:35

  чик написав:
  twin написав:на поставлене запитання у відповідь посміхнулись, так колись було без проблем, а зараз заборона НБУ.

а если бы сказали без проблем, вы им у відповідь посміхнулись и отказались сославшись на заборону?

Ви про що? Продаж валюти заборонена, навіть якщо касир хоче зробити таку операцію програма має блокувати)
twin
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 21:03

  vovan_prm написав:Пацаны, в оккупации вообще нЕгде получить наличную гривню.
Учитесь рассчитываться картами. Да геморно это нынче. И в очереди постоять придется.
Но скажу вам с уверенностью: при всем при том, безналичной гривней намного приятнее пользоваться чем наличным фублем.

У нас в Чернигове ещё не окупация, но полублокада - банкоматы и терминалы не работают уже недели 3 как - нет света. Так что человек с наличкой - это тот у кого больше возможностей.
Zebra
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