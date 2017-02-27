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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9389939093919392
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 21:19

  Zebra написав:
  vovan_prm написав:Пацаны, в оккупации вообще нЕгде получить наличную гривню.
Учитесь рассчитываться картами. Да геморно это нынче. И в очереди постоять придется.
Но скажу вам с уверенностью: при всем при том, безналичной гривней намного приятнее пользоваться чем наличным фублем.

У нас в Чернигове ещё не окупация, но полублокада - банкоматы и терминалы не работают уже недели 3 как - нет света. Так что человек с наличкой - это тот у кого больше возможностей.

газ есть? холодно?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 21:27

  Zebra написав:Так что человек с наличкой - это тот у кого больше возможностей.
я это безуспешно пытаюсь донести что при оккупации банковские карты становится почти бесполезными, потому что накануне закрываются аптеки и магазины, иначе их грабят.

Допустим работает моб связь и в теории вы можете через приложение кому то перечислить, но захочет ли базарная бабушка получить за картошку оплату на карту? Во первых как она проверит что оплата пришла, во вторых что она с этими деньгами в оккупации сможет сделать, инвестировать их в акции Теслы?

Для оккупации готовьте наличные мелкими купюрами, сдачи ни у кого не будет! 200 грн станут неразменными уже на 3-4й день. Реакция на 200 грн будет примерно как в маршрутке дать водиле 1000.

Остальные рекомендации я написал выше, (если не потерли): вода, сухой спирт, мыло, спички, одноразовая посуда, солнечная батарея, запас еды и медикаментов. Желательно купить рацию.

хорошо если есть гараж с подвалом, генератором и запасом топлива. Топливо практически сразу становится дефицитом.
vitaliian
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