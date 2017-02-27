Додано: Пон 28 бер, 2022 21:54

Все верно.

В городе нет электричества, нет воды, газ где то есть, где то нет. Отопления тоже нет недели 3 как, но это не проблема как первые 3.

Тара от 5 л становится дефицитом. Запаситесь заранее водой, уходит примерно 5-10л в сутки на человека.

Мелкие деньги на удивление есть везде, сдача всегда есть. Все крупные супермаркеты практически сразу слились, привет борьбе с МАФами. Именно за счёт того, что в городе работает с десяток МАФов эпизодически, многие ещё не померли с голоду. Ассортимент как в сельском магазине времён перестройки, ещё и цены - сахар 80 грн, тушёнка 80-100 грн, олия 80-100 грн, ну вы поняли.



Запаситесь солнечной панелью, иначе подзарядка будет стоить 20-50 грн.



В городе осталось 2 оператора - Киевстар и водафон. Лайф слился сразу как пропало электричество . Качество связи у водафона отличное, НО я не их абонент, купить пакет негде. Довольствуюсь киевстаром.



Запаситесь источником бесперебойного питания, сможете подольше подержать свой морозильник. Потом все в холодильнике начнет быстро пропадать. Но так как свет включают на несколько часов раз в 2-3 дня, то бесперебойник даст больше возможностей.



Запаситесь павербанками, фонариками.



Из еды - тушёнка, сухофрукты, орешки, кабаносы и всякие сухие перекусы типа бранчей, мивины.



Термосы всякие тоже пригодятся.



Ещё сумки и кулечки как в супермаркетах.



А ещё велосипед облегчит поиск еды и воды. И замок к нему.