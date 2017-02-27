Zebra написав:
У нас в Чернигове ещё не окупация, но полублокада - банкоматы и терминалы не работают уже недели 3 как - нет света. Так что человек с наличкой - это тот у кого больше возможностей.
газ есть? холодно?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 бер, 2022 21:19
газ есть? холодно?
Додано: Пон 28 бер, 2022 21:27
я это безуспешно пытаюсь донести что при оккупации банковские карты становится почти бесполезными, потому что накануне закрываются аптеки и магазины, иначе их грабят.
Допустим работает моб связь и в теории вы можете через приложение кому то перечислить, но захочет ли базарная бабушка получить за картошку оплату на карту? Во первых как она проверит что оплата пришла, во вторых что она с этими деньгами в оккупации сможет сделать, инвестировать их в акции Теслы?
Для оккупации готовьте наличные мелкими купюрами, сдачи ни у кого не будет! 200 грн станут неразменными уже на 3-4й день. Реакция на 200 грн будет примерно как в маршрутке дать водиле 1000.
Остальные рекомендации я написал выше, (если не потерли): вода, сухой спирт, мыло, спички, одноразовая посуда, солнечная батарея, запас еды и медикаментов. Желательно купить рацию.
хорошо если есть гараж с подвалом, генератором и запасом топлива. Топливо практически сразу становится дефицитом.
Додано: Пон 28 бер, 2022 21:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все верно.
В городе нет электричества, нет воды, газ где то есть, где то нет. Отопления тоже нет недели 3 как, но это не проблема как первые 3.
Тара от 5 л становится дефицитом. Запаситесь заранее водой, уходит примерно 5-10л в сутки на человека.
Мелкие деньги на удивление есть везде, сдача всегда есть. Все крупные супермаркеты практически сразу слились, привет борьбе с МАФами. Именно за счёт того, что в городе работает с десяток МАФов эпизодически, многие ещё не померли с голоду. Ассортимент как в сельском магазине времён перестройки, ещё и цены - сахар 80 грн, тушёнка 80-100 грн, олия 80-100 грн, ну вы поняли.
Запаситесь солнечной панелью, иначе подзарядка будет стоить 20-50 грн.
В городе осталось 2 оператора - Киевстар и водафон. Лайф слился сразу как пропало электричество . Качество связи у водафона отличное, НО я не их абонент, купить пакет негде. Довольствуюсь киевстаром.
Запаситесь источником бесперебойного питания, сможете подольше подержать свой морозильник. Потом все в холодильнике начнет быстро пропадать. Но так как свет включают на несколько часов раз в 2-3 дня, то бесперебойник даст больше возможностей.
Запаситесь павербанками, фонариками.
Из еды - тушёнка, сухофрукты, орешки, кабаносы и всякие сухие перекусы типа бранчей, мивины.
Термосы всякие тоже пригодятся.
Ещё сумки и кулечки как в супермаркетах.
А ещё велосипед облегчит поиск еды и воды. И замок к нему.
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:11
Zebra
бесперебойник холодильник не тянет, срабатывает защита при включении, нужен хотя бы на 3 квт и с синусоидой...
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:24
Zebra Бесперебойник и холдильник,это вы сами намечтали,в жизни такого просто нет.Если не секрет,где такой ужас?
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:34
Есть холодильники на пропане но хз насколько это оправдано, пропан взрыво опасен. А сам баллон тяжёлый особенно от 10 л из плюсов расход газа небольшой.
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Подозреваю, что с инверторным компрессором можно и попробовать. Даже без синусоиды. Даже от АКБ вольт на 120 - 150.
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:43
Сейчас есть нац. роуминг, и даже лайф может работать (в сети кс или вф. сеть скорее всего нужно выбрать вручную. и интернет может быть хуже, чем в родной сети)
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:46
а где вы берете воду? Света совсем нет или периодически дают? Ходит ли общественный транспорт? Работают ли банки? Есть ли возможность выехать на Киев или куда то ещё? На чём вы готовите еду? Советую хотя бы машину поставить в подземный паркинг в идеале вывезти на Киев (может кто то бензином поделиться из попутчиков).
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 22:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:47
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