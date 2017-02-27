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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9390939193929393
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:52

  edvardd написав:Zebra
бесперебойник холодильник не тянет, срабатывает защита при включении, нужен хотя бы на 3 квт и с синусоидой...

Понятное дело, что бесперебойник должен быть с запасом под бытовую технику, и это действительно вещь, которая немного облегчит жизнь, между эпизодическими включениями электричества.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:53

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:В городе осталось 2 оператора - Киевстар и водафон. Лайф слился сразу как пропало электричество . Качество связи у водафона отличное, НО я не их абонент, купить пакет негде. Довольствуюсь киевстаром.

Сейчас есть нац. роуминг, и даже лайф может работать (в сети кс или вф. сеть скорее всего нужно выбрать вручную. и интернет может быть хуже, чем в родной сети)

Все так, но по факту неродные операторы режутся в качестве.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:54

  osya1964 написав:Zebra Бесперебойник и холдильник,это вы сами намечтали,в жизни такого просто нет.Если не секрет,где такой ужас?

Если получится, загружу фото.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 23:12

wadimk Подозреваю, что с инверторным компрессором можно и попробовать. Даже без синусоиды. Даже от АКБ вольт на 120 - 150.НЕ подазривай ничего не выйдет.
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