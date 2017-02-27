Додано: Пон 28 бер, 2022 23:19

vitaliian написав: Zebra написав: Запаситесь заранее водой, уходит примерно 5-10л в сутки на человека Запаситесь заранее водой, уходит примерно 5-10л в сутки на человека а где вы берете воду? Света совсем нет или периодически дают? Ходит ли общественный транспорт? Работают ли банки? Есть ли возможность выехать на Киев или куда то ещё? На чём вы готовите еду? Советую хотя бы машину поставить в подземный паркинг в идеале вывезти на Киев (может кто то бензином поделиться из попутчиков). а где вы берете воду? Света совсем нет или периодически дают? Ходит ли общественный транспорт? Работают ли банки? Есть ли возможность выехать на Киев или куда то ещё? На чём вы готовите еду? Советую хотя бы машину поставить в подземный паркинг в идеале вывезти на Киев (может кто то бензином поделиться из попутчиков).

Заранее запасся водой, литров 100 хватило на 2 недели, но можно и на месяц растянуть.Теперь же воду приходится искать, иногда ее подвозят, или водоканал организовывает подкачку дизель-генераторами из шахт.Если на каком то районе включают свет, то там на первых этажах она может появиться и добрые люди набирают. От обстрелов повреждены коммуникации, насосные станции, большая утечка.Банки не работают совсем. Слышал что центральный офис ПриватБанка и Ощадбанка ещё что то обналичивал по картам, работая от дизель генератора, но там запись на несколько дней вперёд, огромные очереди.Общественный транспорт не ходит.Мосты на Киев через Десну разбомблены. Есть дорога в сторону киевского водохранилища, но она обстреливается.Еду готовлю на газу, но в домах где нет газа люди готовят на кострах под подъездами.Бензин достать нереально. Подвоза нет. Все заканчивается. Включая продовольствие.Умереть можно в любой момент, ежедневно прилетает по городу с десяток снарядов.Но большинству людей пофиг, ходят туда сюда, к вечеру гуляют, собак выгуливают, но в основном бегают с канистрами ищут воду, или еду, сигареты на фоне артиллерийских и минометных залпов и ответок.Транспорт ездит в основном полиция, военные, ТРО.Если начнутся городские бои, отдам автомобиль военным. Он все равно не уцелеет.Решил не ехать из Чернигова потому что во первых дорого (такая война это не на один месяц, хорошо если летом будут новые "минские" линии), во вторых нет страха, есть интерес увидеть все со средины, и есть вероятность что попасть в город в случае оккупации будет невозможно, а у меня тут родственники все никуда тоже ехать не хотят.