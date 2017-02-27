RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9390939193929393
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:52

  edvardd написав:Zebra
бесперебойник холодильник не тянет, срабатывает защита при включении, нужен хотя бы на 3 квт и с синусоидой...

Понятное дело, что бесперебойник должен быть с запасом под бытовую технику, и это действительно вещь, которая немного облегчит жизнь, между эпизодическими включениями электричества.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11066
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1644 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:53

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:В городе осталось 2 оператора - Киевстар и водафон. Лайф слился сразу как пропало электричество . Качество связи у водафона отличное, НО я не их абонент, купить пакет негде. Довольствуюсь киевстаром.

Сейчас есть нац. роуминг, и даже лайф может работать (в сети кс или вф. сеть скорее всего нужно выбрать вручную. и интернет может быть хуже, чем в родной сети)

Все так, но по факту неродные операторы режутся в качестве.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11066
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1644 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:54

  osya1964 написав:Zebra Бесперебойник и холдильник,это вы сами намечтали,в жизни такого просто нет.Если не секрет,где такой ужас?

Если получится, загружу фото.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11066
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1644 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 23:12

wadimk Подозреваю, что с инверторным компрессором можно и попробовать. Даже без синусоиды. Даже от АКБ вольт на 120 - 150.НЕ подазривай ничего не выйдет.
osya1964
 
Повідомлень: 815
З нами з: 27.04.10
Подякував: 567 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 23:19

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Запаситесь заранее водой, уходит примерно 5-10л в сутки на человека
а где вы берете воду? Света совсем нет или периодически дают? Ходит ли общественный транспорт? Работают ли банки? Есть ли возможность выехать на Киев или куда то ещё? На чём вы готовите еду? Советую хотя бы машину поставить в подземный паркинг в идеале вывезти на Киев (может кто то бензином поделиться из попутчиков).

Заранее запасся водой, литров 100 хватило на 2 недели, но можно и на месяц растянуть.
Теперь же воду приходится искать, иногда ее подвозят, или водоканал организовывает подкачку дизель-генераторами из шахт.
Если на каком то районе включают свет, то там на первых этажах она может появиться и добрые люди набирают. От обстрелов повреждены коммуникации, насосные станции, большая утечка.

Банки не работают совсем. Слышал что центральный офис ПриватБанка и Ощадбанка ещё что то обналичивал по картам, работая от дизель генератора, но там запись на несколько дней вперёд, огромные очереди.

Общественный транспорт не ходит.

Мосты на Киев через Десну разбомблены. Есть дорога в сторону киевского водохранилища, но она обстреливается.

Еду готовлю на газу, но в домах где нет газа люди готовят на кострах под подъездами.

Бензин достать нереально. Подвоза нет. Все заканчивается. Включая продовольствие.

Умереть можно в любой момент, ежедневно прилетает по городу с десяток снарядов.
Но большинству людей пофиг, ходят туда сюда, к вечеру гуляют, собак выгуливают, но в основном бегают с канистрами ищут воду, или еду, сигареты на фоне артиллерийских и минометных залпов и ответок.

Транспорт ездит в основном полиция, военные, ТРО.

Если начнутся городские бои, отдам автомобиль военным. Он все равно не уцелеет.

Решил не ехать из Чернигова потому что во первых дорого (такая война это не на один месяц, хорошо если летом будут новые "минские" линии), во вторых нет страха, есть интерес увидеть все со средины, и есть вероятность что попасть в город в случае оккупации будет невозможно, а у меня тут родственники все никуда тоже ехать не хотят.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 28 бер, 2022 23:32, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11066
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1644 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9390939193929393
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3033, 3034, 3035
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30347 25359302
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 бер, 2022 16:14
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 147, 148, 149
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1485 7468841
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 бер, 2022 16:39
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22053977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (149)
28.03.2022 23:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.