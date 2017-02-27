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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9391939293939394
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:47

  барабашов написав:Zebra
Пить 100л может и хватит на троих на 2 недели.
Мыться где? Вещи как стирать? Или есть банька с колодцем в частном секторе и не за 10км?

В этих случаях спасает гараж, если есть запас воды её можно подогреть на костре и там же помыться в тазике. У многих в гараже есть буржуйка. В высотке жизнь не представляю, каждый день заносить воду на 9-20й этаж, или генератор включать на балконе. Банька в черте города наверное редкость, а за городом снабжения и мед.помощи не будет совсем. Поскольку топливо в дефиците за город придется ездить великом. Или переделать старое авто на дрова.

https://youtu.be/ahIX5G8zwCE

Я бы купил такое чудо на полном серьезе. Там же поставил бы систему подогрева воды для душа.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:53

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Zebra
Пить 100л может и хватит на троих на 2 недели.
Мыться где? Вещи как стирать? Или есть банька с колодцем в частном секторе и не за 10км?

В этих случаях спасает гараж, если есть запас воды её можно подогреть на костре и там же помыться в тазике. У многих в гараже есть буржуйка. В высотке жизнь не представляю, каждый день заносить воду на 9-20й этаж, или генератор включать на балконе. Банька в черте города наверное редкость, а за городом снабжения и мед.помощи не будет совсем. Поскольку топливо в дефиците за город придется ездить великом. Или переделать старое авто на дрова.

https://youtu.be/ahIX5G8zwCE

Я бы купил такое чудо на полном серьезе. Там же поставил бы систему подогрева воды для душа.

Без образ хлопці, але нащо витрачати енергію на дурниці :?:

Є так штука, як закордон, є так штука як Львівщіна, Франківщіна, Буковина - подалі від свинособак...

Ніхто не дасть гарантію, що в містах, де все це погане відбувається через деякий час не буде повтору подій.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:01

  change_pm написав:Є так штука, як закордон, є так штука як Львівщіна, Франківщіна, Буковина - подалі від свинособак
берём население Мариуполя, Херсона, Харькова, Киева, Чернигова и везём всех во Львов, Франковск, Черновцы. Они точно не лопнут от 5 млн понаехов? Это в каждую квартиру и хатынку (образно говоря) надо заселить ещё по 0,5-1 семью. Авто на дровах и банька с колодцем выглядит как меньший сюр из всех предложенных.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:18

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Банки не работают совсем
а у кого в ячейке деньги что им делать, ждать пока отделение откроют оккупанты,?
боюсь ячейки откроют ещё до оккупантов//(
asti
 
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