барабашов написав:Zebra Пить 100л может и хватит на троих на 2 недели. Мыться где? Вещи как стирать? Или есть банька с колодцем в частном секторе и не за 10км?
В этих случаях спасает гараж, если есть запас воды её можно подогреть на костре и там же помыться в тазике. У многих в гараже есть буржуйка. В высотке жизнь не представляю, каждый день заносить воду на 9-20й этаж, или генератор включать на балконе. Банька в черте города наверное редкость, а за городом снабжения и мед.помощи не будет совсем. Поскольку топливо в дефиците за город придется ездить великом. Или переделать старое авто на дрова.
барабашов написав:Zebra Пить 100л может и хватит на троих на 2 недели. Мыться где? Вещи как стирать? Или есть банька с колодцем в частном секторе и не за 10км?
В этих случаях спасает гараж, если есть запас воды её можно подогреть на костре и там же помыться в тазике. У многих в гараже есть буржуйка. В высотке жизнь не представляю, каждый день заносить воду на 9-20й этаж, или генератор включать на балконе. Банька в черте города наверное редкость, а за городом снабжения и мед.помощи не будет совсем. Поскольку топливо в дефиците за город придется ездить великом. Или переделать старое авто на дрова.
change_pm написав:Є так штука, як закордон, є так штука як Львівщіна, Франківщіна, Буковина - подалі від свинособак
берём население Мариуполя, Херсона, Харькова, Киева, Чернигова и везём всех во Львов, Франковск, Черновцы. Они точно не лопнут от 5 млн понаехов? Это в каждую квартиру и хатынку (образно говоря) надо заселить ещё по 0,5-1 семью. Авто на дровах и банька с колодцем выглядит как меньший сюр из всех предложенных.