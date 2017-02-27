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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9389939093919392
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Напад росії і білорусі на Україну
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:49

Запорожье повы 33/34.5
edvardd
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