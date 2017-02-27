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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 бер, 2022 09:04
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_hunter
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Додано: Вів 29 бер, 2022 11:49
Запорожье повы 33/34.5
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edvardd
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Додано: Вів 29 бер, 2022 12:51
предлогаю банить тех дезинформаторов что расказьівают ложь о всяких депозитах конвертации грн-долар ибо єто не может работать пока есть запрет на операции обмена грн-долар
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funtic
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Додано: Вів 29 бер, 2022 12:59
funtic написав:
предлогаю банить тех дезинформаторов что расказьівают ложь о всяких депозитах конвертации грн-долар ибо єто не может работать пока есть запрет на операции обмена грн-долар
Я бы вообще ветку закрыл до окончания войны, валютного рынка же факто нет.
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vitaliian
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Додано: Вів 29 бер, 2022 13:19
edvardd написав:
Запорожье повы 33/34.5
Нико 31/35, работа в обе стороны, больше покупают, чем сдают.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 13:28
funtic
собака лает, а караван идёт...(с)
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чик
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Додано: Вів 29 бер, 2022 13:30
Зв'язка з окупованими Бердянськом, Мелітополем, Херсоном немає з 26 ого. Останній раз у Мелітополі бакс був 37 на 45, € 39 47. Міняли роблять бізнес на обналу 10% від суми.
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knoppixx
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:06
2014royal написав:
Здравствуйте,уважаемые форумчане.
Как и обещался в суботу несколько слов по вопросу об обмене валюты и "правдивых" утверждений-ссылок некоторых лиц этого форума.
Информация проверена!
УКРГАЗБАНК
Депозит еко-плюс (в различных вариациях) открывается только в национальной валюте или других валютах (доллар,евро) по ФАКТУ внесения наличных в кассу или на соответствующую карточку банка.
НИКАКОЙ КОНВЕРТАЦИИ НЕТ!!!
В оправдание (надеюсь по незнанию,а не по каким другим посылам) утверждающие об обратном особы пользуются устаревшей информацией.
Такая возможность дествительно была ДО 03.03.2022 г.
(Как проводились операции в обход постановления НБУ о запрете продажи валюты это уже вопрос к банку - другой вопрос!)
Но повторюсь - НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ КОНВЕРТАЦИИ ГРИВНЫ-ДОЛЛАР,ГРИВНЫ-ЕВРО В УКРАИНЕ В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НЕТ!(По крайней мере легальным способом в банках).
Засим мирного неба и крепкого здоровья ВСЕМ!
P.S.Просьба к модераторам не удалять этот кометарий,так как он относится к валютообмену и интересует многих.
не знаю почему 8 человек плюсуют, то чего сами не удосужились проверить
заявляю вам в лицо, что вы НАГЛО ВРЕТЕ
специально, чтобы опровергнуть вашу наглую ложь
пошел в ближайшее отделение и открыл валютный депозит (внес в кассу гривну по курсу 29,55)
народ, продолжайте лайкать, если нет головычик
может подтвердить
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ЛОБ
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