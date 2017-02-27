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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 бер, 2022 14:14
дел
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 29 бер, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 бер, 2022 14:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 29 бер, 2022 14:37
prodig,чик
Вашей наглости и подлости НЕТ границ.
На гарячей линии укргазбанка УТВЕРЖДАЮТ что невозможно открыть такой депозит,в непосредственно в отделении говорят НЕТ,не возможно,есть постоновление НБУ.
Некоторые из форумчан сами пытались открыть такой депозит - безуспешно,-
а двое моральных деградантов утверждают обратное.
В каких отделениях (номера) вы это сделали?
Скрин/фото договоров в "студию" или прекратите "вводити в оману" людей по всей Украине!
Востаннє редагувалось 2014royal в Вів 29 бер, 2022 14:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 29 бер, 2022 14:38
del
Востаннє редагувалось vladimir07 в Вів 29 бер, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 бер, 2022 14:43
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............29.03.2022........30.03.2022
дата розрахунку...........28.03.2022.........29.03.2022
Євро..............................32,0707..............32,4217...+1.09%
Долар США...................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1082 (вчера 1.0963).
Индекс доллара DXY в 15-00 98.48 (вчера 99.28).
Доллар интенсивно падает с полудня.
Евро сегодня прибавил более процента. Напомню, что в условиях фиксированного курса доллара это прибавка курса евро относительно доллара. И это движение в паре двух основных мировых валют. Наблюдаем гримасы рынка во всей красе. Можно только с улыбкой вспомнить нашу панику и обвинения в адрес НБУ, когда динамика гривны к доллару приближалась к половине процента
Додано: Вів 29 бер, 2022 14:50
Только что звонил в Укргаз менеджеру с которым много лет работаю - спросил о возможности конвертировать гривну в валюту путем открытия валютного депо - сказали, ничего не знаем, мы такого не делаем, продажа валюты запрещена постановлением НБУ.
Додано: Вів 29 бер, 2022 15:01
Ще один цікавий варіант намалювався (грн -> $) + інвестиції
+ 3% на залишок
viewtopic.php?p=5416449#p5416449
Додано: Вів 29 бер, 2022 15:11
требую публичного извинения, хотя достаточно справки от психиатра
Додано: Вів 29 бер, 2022 15:35
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