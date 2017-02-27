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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9391939293939394
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:38

  greenozon написав:Ще один цікавий варіант намалювався (грн -> $) + інвестиції
+ 3% на залишок
viewtopic.php?p=5416449#p5416449


  user412 написав:Из Википедии..
Фридом Финанс — российская инвестиционная компания, входит в холдинг Freedom Holding Corp.[1] (Невада, США; тикер FRHC на Nasdaq). Ведёт брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Основное направление деятельности — американский фондовый рынок. Кроме того, компания оперирует на фондовых площадках России и Казахстана. Предоставляет доступ к торгам на Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже, казахстанской бирже KASE, на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и на европейских фондовых площадках LSE и Euronext[2]

В состав ИК «Фридом Финанс» входят ООО «Банк «Фридом Финанс» и интернет-магазин акций Freedom24[2].

Штаб-квартира находится в Москве. Юридическое лицо — ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс», основатель — Тимур Турлов, владелец - Freedom Holding Corp (Невада, США)[2].

Кто конечный бенифициар Freedom Finance Europe?
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:47

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это фотошоп для депилов...
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