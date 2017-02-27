Фридом Финанс — российская инвестиционная компания, входит в холдинг Freedom Holding Corp.[1] (Невада, США; тикер FRHC на Nasdaq). Ведёт брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Основное направление деятельности — американский фондовый рынок. Кроме того, компания оперирует на фондовых площадках России и Казахстана. Предоставляет доступ к торгам на Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже, казахстанской бирже KASE, на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и на европейских фондовых площадках LSE и Euronext[2]
В состав ИК «Фридом Финанс» входят ООО «Банк «Фридом Финанс» и интернет-магазин акций Freedom24[2].
Штаб-квартира находится в Москве. Юридическое лицо — ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс», основатель — Тимур Турлов, владелец - Freedom Holding Corp (Невада, США)[2].