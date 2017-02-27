Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з............29.03.2022........30.03.2022 дата розрахунку...........28.03.2022.........29.03.2022 Євро..............................32,0707..............32,4217...+1.09% Долар США...................29,2549..............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1082 (вчера 1.0963).
Индекс доллара DXY в 15-00 98.48 (вчера 99.28). Доллар интенсивно падает с полудня.
Евро сегодня прибавил более процента. Напомню, что в условиях фиксированного курса доллара это прибавка курса евро относительно доллара. И это движение в паре двух основных мировых валют. Наблюдаем гримасы рынка во всей красе. Можно только с улыбкой вспомнить нашу панику и обвинения в адрес НБУ, когда динамика гривны к доллару приближалась к половине процента
Только что звонил в Укргаз менеджеру с которым много лет работаю - спросил о возможности конвертировать гривну в валюту путем открытия валютного депо - сказали, ничего не знаем, мы такого не делаем, продажа валюты запрещена постановлением НБУ.
Фридом Финанс — российская инвестиционная компания, входит в холдинг Freedom Holding Corp.[1] (Невада, США; тикер FRHC на Nasdaq). Ведёт брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Основное направление деятельности — американский фондовый рынок. Кроме того, компания оперирует на фондовых площадках России и Казахстана. Предоставляет доступ к торгам на Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже, казахстанской бирже KASE, на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и на европейских фондовых площадках LSE и Euronext[2]
В состав ИК «Фридом Финанс» входят ООО «Банк «Фридом Финанс» и интернет-магазин акций Freedom24[2].
Штаб-квартира находится в Москве. Юридическое лицо — ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс», основатель — Тимур Турлов, владелец - Freedom Holding Corp (Невада, США)[2].
2014royal написав:На гарячей линии укргазбанка УТВЕРЖДАЮТ что невозможно открыть такой депозит,в непосредственно в отделении говорят НЕТ,не возможно,есть постоновление НБУ.
Похоже, что у Укргазбанка несколько горячих линий Сегодня оставил им на сайте заявку на открытие депозита и из Киева перезвонили узнать чего я от них хочу. Когда я уточнил, что мне бы долларовый с пополнением в гривне, девочка у своих переспросила и ответила, что такая возможность местами ЕСТЬ, но есть и два условия: - только в отделении на территории, где идут военные действия; - должно быть одобрение начальника этого отделения.
В общем, в Одессе мне не светит, а в Харькове можно, наверное. Насколько я помню разрешения НБУ, в таких отделениях и обмен гривны на доллар разрешён, поэтому не вижу что тут такого подозрительного.