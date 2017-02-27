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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9391939293939394>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:43

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............29.03.2022........30.03.2022
дата розрахунку...........28.03.2022.........29.03.2022
Євро..............................32,0707..............32,4217...+1.09%
Долар США...................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1082 (вчера 1.0963).

Индекс доллара DXY в 15-00 98.48 (вчера 99.28).
Доллар интенсивно падает с полудня.

Евро сегодня прибавил более процента. Напомню, что в условиях фиксированного курса доллара это прибавка курса евро относительно доллара. И это движение в паре двух основных мировых валют. Наблюдаем гримасы рынка во всей красе. Можно только с улыбкой вспомнить нашу панику и обвинения в адрес НБУ, когда динамика гривны к доллару приближалась к половине процента :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:50

Только что звонил в Укргаз менеджеру с которым много лет работаю - спросил о возможности конвертировать гривну в валюту путем открытия валютного депо - сказали, ничего не знаем, мы такого не делаем, продажа валюты запрещена постановлением НБУ.
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:01

Ще один цікавий варіант намалювався (грн -> $) + інвестиції
+ 3% на залишок
viewtopic.php?p=5416449#p5416449
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Харьков 33/35.
Адидасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:38

  greenozon написав:Ще один цікавий варіант намалювався (грн -> $) + інвестиції
+ 3% на залишок
viewtopic.php?p=5416449#p5416449


  user412 написав:Из Википедии..
Фридом Финанс — российская инвестиционная компания, входит в холдинг Freedom Holding Corp.[1] (Невада, США; тикер FRHC на Nasdaq). Ведёт брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Основное направление деятельности — американский фондовый рынок. Кроме того, компания оперирует на фондовых площадках России и Казахстана. Предоставляет доступ к торгам на Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже, казахстанской бирже KASE, на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и на европейских фондовых площадках LSE и Euronext[2]

В состав ИК «Фридом Финанс» входят ООО «Банк «Фридом Финанс» и интернет-магазин акций Freedom24[2].

Штаб-квартира находится в Москве. Юридическое лицо — ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс», основатель — Тимур Турлов, владелец - Freedom Holding Corp (Невада, США)[2].

Кто конечный бенифициар Freedom Finance Europe?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:56

  2014royal написав:На гарячей линии укргазбанка УТВЕРЖДАЮТ что невозможно открыть такой депозит,в непосредственно в отделении говорят НЕТ,не возможно,есть постоновление НБУ.

Похоже, что у Укргазбанка несколько горячих линий :) Сегодня оставил им на сайте заявку на открытие депозита и из Киева перезвонили узнать чего я от них хочу. Когда я уточнил, что мне бы долларовый с пополнением в гривне, девочка у своих переспросила и ответила, что такая возможность местами ЕСТЬ, но есть и два условия:
- только в отделении на территории, где идут военные действия;
- должно быть одобрение начальника этого отделения.

В общем, в Одессе мне не светит, а в Харькове можно, наверное. Насколько я помню разрешения НБУ, в таких отделениях и обмен гривны на доллар разрешён, поэтому не вижу что тут такого подозрительного.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:06

Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:15

  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:16

  moveton написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...
Во Львове сейчас по 32,5 отдают))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:23

  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

как провокация ей Богу...
договоримся или нет - не будет старых курсов, хотя бы на тек уровнях...
Shaman
 
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