Додано: Вів 29 бер, 2022 15:56

2014royal написав: На гарячей линии укргазбанка УТВЕРЖДАЮТ что невозможно открыть такой депозит,в непосредственно в отделении говорят НЕТ,не возможно,есть постоновление НБУ. На гарячей линии укргазбанка УТВЕРЖДАЮТ что невозможно открыть такой депозит,в непосредственно в отделении говорят НЕТ,не возможно,есть постоновление НБУ.

Похоже, что у Укргазбанка несколько горячих линийСегодня оставил им на сайте заявку на открытие депозита и из Киева перезвонили узнать чего я от них хочу. Когда я уточнил, что мне бы долларовый с пополнением в гривне, девочка у своих переспросила и ответила, что такая возможность местами ЕСТЬ, но есть и два условия:- только в отделении на территории, где идут военные действия;- должно быть одобрение начальника этого отделения.В общем, в Одессе мне не светит, а в Харькове можно, наверное. Насколько я помню разрешения НБУ, в таких отделениях и обмен гривны на доллар разрешён, поэтому не вижу что тут такого подозрительного.