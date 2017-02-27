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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:47
Shaman написав: asti написав:
Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
как провокация ей Богу...
договоримся или нет - не будет старых курсов, хотя бы на тек уровнях...
Не будем спорить, ещё ничего толком непонятно, но если действительно отведут войска, откроют море (о море, кстати, ни слова в переговорах!), если действительно будет реализован план Маршала для Украины и сюда зайдут под это дело
100 млрд долларов, то...
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asti
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:51
Народ, предлагаю не раздувать тему по газу и по подобным вещам, деньги ж любят тишину!
Ну есть где-то такая возможность (хотя теперь уже - была). Прикроют вообще всё, как это происходит с тропами, по которым бурное обсуждение, не говоря уже о сраче.
Набросились тут на prodigy и Чика, уважаемые на форуме люди, старожилы, какой смысл им врать, да ещё так тупо? Медали у них уже есть. Тем более, что люди поделились темой по возможности, а не тупо хвастались, и в говновбросах замечены не были. Если такой возможности где-то нет, то это не значит, что её нет везде. Делись тут теперь темами.. Борцы за правду, горячие линии, все дела. Давайте в НБУ ещё напишем...
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Oberon
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Додано: Вів 29 бер, 2022 17:10
asti на северной Салтовке и во Львове всё так отличается....
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Яша
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Додано: Вів 29 бер, 2022 17:24
Oberon написав:
Народ, предлагаю не раздувать тему по газу и по подобным вещам, деньги ж любят тишину!
Ну есть где-то такая возможность (хотя теперь уже - была). Прикроют вообще всё, как это происходит с тропами, по которым бурное обсуждение, не говоря уже о сраче.
Набросились тут на prodigy и Чика, уважаемые на форуме люди, старожилы, какой смысл им врать, да ещё так тупо? Медали у них уже есть. Тем более, что люди поделились темой по возможности, а не тупо хвастались, и в говновбросах замечены не были. Если такой возможности где-то нет, то это не значит, что её нет везде. Делись тут теперь темами.. Борцы за правду, горячие линии, все дела. Давайте в НБУ ещё напишем...
Просто відразу треба було повідомити всі умови, які вони чудово знали, але чомусь змовчали і не було б переливання з пустого в порожнє.
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twin
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Додано: Вів 29 бер, 2022 17:31
viewtopic.php?p=5415302#p5415302
twin написав: Oberon написав:
Народ, предлагаю не раздувать тему по газу и по подобным вещам, деньги ж любят тишину!
Ну есть где-то такая возможность (хотя теперь уже - была). Прикроют вообще всё, как это происходит с тропами, по которым бурное обсуждение, не говоря уже о сраче.
Набросились тут на prodigy и Чика, уважаемые на форуме люди, старожилы, какой смысл им врать, да ещё так тупо? Медали у них уже есть. Тем более, что люди поделились темой по возможности, а не тупо хвастались, и в говновбросах замечены не были. Если такой возможности где-то нет, то это не значит, что её нет везде. Делись тут теперь темами.. Борцы за правду, горячие линии, все дела. Давайте в НБУ ещё напишем...
Просто відразу треба було повідомити всі умови, які вони чудово знали, але чомусь змовчали і не було б переливання з пустого в порожнє.
в том отделении, где открывал 19.03 , больше не открывают
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citramon
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Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32
Яша написав:asti
на северной Салтовке и во Львове всё так отличается....
в Мариуполе и Ужгороде ещё больше//)
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Додано: Вів 29 бер, 2022 17:34
twin написав:
Просто відразу треба було повідомити всі умови, які вони чудово знали, але чомусь змовчали і не було б переливання з пустого в порожнє.
просто позвони в своё отделение и спроси. мне ответили можно без всяких умов...
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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